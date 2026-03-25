Dhurandhar Movie Controversy: बॉक्स ऑफिसवर गाजणारा ‘धुरंधर’ आता कायद्याच्या रडारवर; बंदी घालण्याची मागणी

अ भिनेता रणवीर सिंगचा बहुचर्चित चित्रपट 'धुरंधर : द रिव्हेंज' सध्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. तमिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असताना, या चित्रपटातील राजकीय आशयामुळे मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो, असा दावा करत मद्रास उच्च न्यायालयात चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे..वकील शीला यांनी चित्रपटामध्ये प्रबळ राजकीय छटा आहेत. राज्यात २३ एप्रिलला मतदान होणार असून १५ मार्चपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. अशा संवेदनशील काळात या चित्रपटाचे प्रदर्शन मतदारांच्या मानसिकतेवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तमिळनाडूमध्ये या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे, असा युक्तिवाद केला आहे..न्यायालयाने यावर अजून कोणताही त्वरित आदेश दिलेला नाही; मात्र तक्रारदाराला याप्रकरणी रीतसर याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेची औपचारिक दखल घेतल्यानंतरच न्यायालय सविस्तर सुनावणी घेणार आहे. .'धुरंधर'च्या सेटवर रणवीर सिंगसाठी खरंच तीन व्हॅनिटी होत्या? अखेर चर्चांना पूर्णविराम, रेडिटच्या दाव्याचं सत्य काय?.या सुनावणीच्या निकालावरच 'धुरंधर २'चा तमिळनाडूतील थिएटरमधील प्रवास अवलंबून असणार आहे. १९ मार्चला प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर' या चित्रपटाने आपल्या अॅक्शन आणि राजकीय पार्श्वभूमीमुळे आधीच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.