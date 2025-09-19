RANVEER SINGH: रणवीर सिंगचा मोठा पुनरागमन प्लॅन! 'डॉन 3'मधून प्रेक्षकांसमोर नवी एन्ट्री

रणवीर सिंगने ‘धुरंधर’चं शूटिंग पूर्ण करून पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पुनरागमनाची तयारी केली आहे.फरहान अख्तरच्या ‘डॉन ३’मध्ये रणवीरची एंट्री होणार असून आंतरराष्ट्रीय ॲक्शन सीन त्याच्यावर चित्रित केले जातील.अमिताभ व शाहरुखनंतर रणवीर ‘डॉन’ची भूमिका साकारणार असल्याने त्याच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे..अभिनेता रणवीर सिंग काही काळ मोठ्या पडद्यावरून दुरावला होता. लेकीच्या जन्मानंतर त्याने चित्रपटसृष्टीपासून फारसा संपर्क ठेवला नव्हता, मात्र आता तो पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सध्या रणवीर ‘धुरंधर’ या आदित्य धर दिग्दर्शित बहुचर्चित चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण करत आहे. .यात त्याच्यासोबत संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना आणि आर. माधवन यांसारखी ताकदीची स्टारकास्ट आहे. या चित्रपटानंतर रणवीरची सर्वात मोठी एन्ट्री ठरणार आहे ‘डॉन ३’मध्ये. फरहान अख्तरच्या या सुप्रसिद्ध फ्रँचायझीत याआधी अमिताभ बच्चन आणि शाहरुख खान या दोन दिग्गजांनी ‘डॉन’ची भूमिका साकारली.. त्यामुळे या मालिकेत रणवीरचं नाव येणंही केवळ एक मोठी जबाबदारी नाही, तर त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट मानला जात आहे. रणवीरच्या ॲक्शन स्टाइल आणि कॅरेक्टरला प्रेक्षक कितपत स्वीकारतात हेच त्याच्या पुढील प्रवासाचा मार्ग ठरवणार आहे. या चित्रपटाचं शेड्युल युरोपमध्ये होणार असून, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ॲक्शन सिक्वेन्सेस रणवीरवर चित्रित केले जातील. .रणवीरच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यास ‘राम-लीला’, ‘बाजीराव मस्तानी’, ‘पद्मावत’ आणि ‘गली बॉय’ या चित्रपटांनी त्याला वेगवेगळ्या भूमिकांतून लोकप्रियता मिळवून दिली, मात्र गेल्या काही वर्षांत त्याचे काही प्रोजेक्ट अपेक्षित यश मिळवू शकले नाहीत. अशा वेळी ‘डॉन ३’ त्याच्यासाठी पुनरागमनाचा मोठा टप्पा ठरू शकतो..FAQs.रणवीर सिंग सध्या कोणता चित्रपट पूर्ण करत आहे?रणवीर सिंगने ‘धुरंधर’ या आदित्य धर दिग्दर्शित चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण केलं आहे..‘डॉन ३’पूर्वी रणवीर कोणत्या चित्रपटात दिसणार आहे?तो ‘धुरंधर’ चित्रपटात दिसणार आहे..‘डॉन ३’मध्ये याआधी कोणत्या दिग्गजांनी भूमिका केली होती?अमिताभ बच्चन आणि शाहरुख खान यांनी डॉनची भूमिका साकारली होती. .‘डॉन ३’चं शूटिंग कुठे होणार आहे?या चित्रपटाचं शेड्युल युरोपमध्ये होणार आहे..'सलमान असभ्य आणि घाणेरडा माणूस' दबंग सिनेमाच्या दिग्दर्शकाचे भाईजानवर आरोप, म्हणाला...'खान खरा गुन्हेगार आहे' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.