Dhurandhar Trailer Launch : रणवीरच्या ‘धुरंधर’चा ट्रेलर येतोय!

'Dhurandhar' Trailer Launch Details : अभिनेता रणवीर सिंगचा आगामी भव्यदिव्य ॲक्शन चित्रपट ‘धुरंधर’चा बहुप्रतिक्षित ट्रेलर उद्या (१८ नोव्हेंबर) प्रदर्शित होणार असून, हा चित्रपट ५ डिसेंबर रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
Ranveer Singh's Grand Action Avatar : आपल्या विविध भूमिकांतून स्वतःला सतत नव्याने सादर करणारा हा अभिनेता रणवीर सिंग आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर एका भव्यदिव्य अ‍ॅक्शन अवतारात दिसणार आहे. त्याचा या आगामी ‘धुरंधर’ची उत्सुकता गेल्या अनेक आठवड्यांपासून प्रेक्षकांमध्ये वाढली असून, त्या उत्सुकतेला उंचावणारा ट्रेलर उद्या (ता. १८) प्रदर्शित होणार आहे.

