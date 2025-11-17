Dhurandhar Trailer Launch : रणवीरच्या ‘धुरंधर’चा ट्रेलर येतोय!

Ranveer Singh's Grand Action Avatar : आपल्या विविध भूमिकांतून स्वतःला सतत नव्याने सादर करणारा हा अभिनेता रणवीर सिंग आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर एका भव्यदिव्य अॅक्शन अवतारात दिसणार आहे. त्याचा या आगामी ‘धुरंधर’ची उत्सुकता गेल्या अनेक आठवड्यांपासून प्रेक्षकांमध्ये वाढली असून, त्या उत्सुकतेला उंचावणारा ट्रेलर उद्या (ता. १८) प्रदर्शित होणार आहे. .जिओ स्टुडिओज आणि बी६२ स्टुडिओज निर्मित हा अॅक्शन चित्रपट वर्षातील सर्वात मोठ्या लॉन्च इव्हेंटपैकी एक ठरण्याची चिन्हे आहेत. ट्रेलर लॉन्च सोहळ्यात रणवीर सिंगसोबत आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, लेखक-दिग्दर्शक-निर्माते आदित्य धर आणि निर्माते ज्योती देशपांडे व लोकेश धर उपस्थित राहणार आहेत..Video : पुनर्जन्म, खून आणि थरार ! अंगावर काटा आणणारा असंभव सिनेमाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस.रणवीर सिंगसोबत संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि सारा अर्जुन यांसारख्या दमदार कलाकारांचा सहभाग असल्याने चित्रपटाभोवतीची चर्चा आणखी वाढली आहे. हा चित्रपट येत्या ५ डिसेंबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.