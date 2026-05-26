रणवीर सिंह आता बॉलिवूडमध्ये काम करु शकणार नाही? ‘डॉन 3’ वादात रणवीर सिंह अडचणीत, FWICE ची मोठी कारवाई

RANVEER SINGH ACCUSED OF LEAVING DON 3 BEFORE SHOOTING STARTED: अभिनेता रणवीर सिंह हा बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. धुरंधर सिनेमाच्या यशानंतर बॉलिवूडमध्ये त्यांची बरीच चर्चा रंगली. दरम्यान अशातच आता याच्याविरोधात फेरडेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईनं मोठं पाऊल उचललंय. रणवीर सिंहवर नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी करण्यात आला असून संपूर्ण इंडस्ट्रीला त्याच्यासोबत काम न करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. दिग्दर्शक फरहान अक्तर यांच्या डॉन ३ सिनेमाच्या वादामुळे हा मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. .माहितीनुसार, 'डॉन ३' सिनेमाचं शूटिंगच्या अवघ्या काही दिवस आधीच रणवीर सिंहने हा प्रोजेक्ट सोडला. त्यामुळे निर्मात्यांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलय. त्यामुळे FWICE या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी पुढे आली होती. परंतु फेडरेशनचे चीफ अॅडव्हायझर अशोक पंडित यांनी कलाकरांकडून शुटिंगच्या काही दिवस अनेक कलाकरा प्रोजेक्ट सोडत असल्यानं चिंता व्यक्त केलीय. .डॉन ३ हा सिनेमा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. विविध कारणामुळे हा सिनेमा सतत लांबणीवर जातोय. अभिनेत्री कियारा अडवाणी हिच्या प्रेग्नेंसीमुळे तिने हा सिनेमा सोडला. त्यानंतर अभिनेता विक्रांत मेस्सी देखील या सिनेमातून बाहेर पडल्याचं बोललं जातय. त्यात आता रणवीर हा सिनेमा सोडल्याने मोठा वाद निर्माण झालाय. .रणवीरनं सिनेमा शुटिंगच्या १० दिवस आधी हा सिनेमा सोडल्याचा आरोप आहे. आता त्याच्याकडे तब्बल ४० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केलीय. पंरतु रणवीरने हे सगळे आरोप फेटाळत निर्मितीत होत असलेल्या विलंब आणि स्क्रिप्टबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. .दरम्यान आता FWICE च्या निर्णयानंतर रणवीर सिंहच्या संदर्भात अधिकृत निवेदन जारी केलय. त्यात त्यानी म्हटलं की, 'रणवीर सिहं डॉनच्या फ्रँचायझीशी संबंधित सर्वांचा आदर करतो तसंच या वादावर उत्तर देणं सुद्धा टाळतो परंतु व्यावसायिक मतभेद आणि परस्पर आदर शांततेत हे प्रकरण सोडले जावेत असं रणवीरचं मत असल्याचंही निवदेनात सांगण्यात आलय. '