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रणवीर सिंहचा नीता अंबानींसोबत गरबा! गुलाबी कुर्ता, हटके स्टाइल अन् भन्नाट ठेका; VIDEO VIRAL

RANVEER SINGH GARBA VIDEO WITH NITA AMBANI: स्वदेश इरोसच्या पहिल्या वर्धापनदिन सोहळ्यात रणवीर सिंहने नीता अंबानी आणि ईशा अंबानींसोबत गरबा केला. त्याचा गुलाबी एथनिक लूकमधील गरबा करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.
RANVEER SINGH GARBA VIDEO

RANVEER SINGH GARBA VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RANVEER SINGH AND ISHA AMBANI GARBA DANCE: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह त्याच्या हटके अंदाजासाठी ओळखला जातो. नेहमीच त्याच्या उत्साहाची झलक चाहत्यांना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या स्वदेशच्या वर्धापनदिनानिमित्त रणवीर सिंहने नीता अंबानी आणि ईशा अंबानी यांच्यासोबत गरबा केला. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून चाहत्यांनी लक्ष वेधून घेतलय.

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