रणवीर सिंहचा नीता अंबानींसोबत गरबा! गुलाबी कुर्ता, हटके स्टाइल अन् भन्नाट ठेका; VIDEO VIRAL

RANVEER SINGH AND ISHA AMBANI GARBA DANCE: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह त्याच्या हटके अंदाजासाठी ओळखला जातो. नेहमीच त्याच्या उत्साहाची झलक चाहत्यांना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या स्वदेशच्या वर्धापनदिनानिमित्त रणवीर सिंहने नीता अंबानी आणि ईशा अंबानी यांच्यासोबत गरबा केला. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून चाहत्यांनी लक्ष वेधून घेतलय. .१० ऑक्टोंबर रोजी मुंबईत 'स्वदेश इरोस'च्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. रिलायन्स फाउंडेशन संबंधित या आर्ट आणि क्राफ्ट स्टोअरच्या वर्धापनदिनानिमित्त देवी शक्तीला समर्पित कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याचे आयोजन नीता अंबानी यांनी केले होते. यावेळी अनेक सेलिब्रिटींना सुद्धा बोलावण्यात आलं होतं. .व्हिडिओमध्ये नीता अंबानी, त्यांची मुलगी ईशा अंबानी आणि रणवीर सिंह गरबा करताना दिसत आहेत. त्याच्यासोबत नीता अंबानीदेखील या क्षणांचा आनंद घेताना दिसताय. व्हिडिओमध्ये रणवीरनं गुलाबी रंगाचा एथनिक पोशाख घातलेलं पहायला मिळतय. फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी असलेले जॅकेट, त्याला साजेसा कुर्ता आणि पांढऱ्या रंगाची बॉटम असा त्याचा लूक होता. टिंटेड सनग्लासेस आणि त्याच्या खास डायमंड स्टड्समुळे त्याच्या लूकला आणखी वेगळी झळाळी मिळाली..या खास कार्यक्रमाला बॉलिवूडमधील अनेक प्रसिद्ध कलाकारांनी हजेरी लावली. संजय दत्त, आमिर खान, कृती सेनॉन, सारा अली खान, अदिती राव हैदरी, शनाया कपूर, रश्मिका मंदाना, फराह खान आणि जॅकलिन फर्नांडिस यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटी या सोहळ्यात सहभागी झाले होते..एका क्षणात सगळं बदललं ! मधू कांबीकरांच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण प्रसंग, स्टेजवर नाचल्या, अन्...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.