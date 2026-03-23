‘धुरंधर 2’मधील रणवीर सिंहचा भूताचा लूक कसा केलेला माहिती? मेकअप आर्टिस्टने केलेली कमाल, Viral Video

'DHURANDHAR 2': RANVEER SINGH'S SHOCKING GHOST LOOK: आदित्य धर यांनी दिग्दर्शित केलेला 'धुरंधर २' सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. दमदार कथा आणि अॅक्शनने भरलेल्या या सिनेमातील कलाकारांच्या ट्रान्सफॉर्मेशनची सुद्धा मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. महत्त्वाचं म्हणजे या सिनेमात रणवीरचा एका सीनदरम्यान असलेल्या भूताचा लूक सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह यांनी एक BTS व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये रणवीर सिंहचा 'घोस्ट बॉर्न ऑफ शॅडोज' लूक म्हणजे भूताचा लूक पहायला मिळतोय. हा लूक इतका, रिअर होता की, लूक पाहून प्रेक्षक सुद्धा थक्क झाले होते. .दरम्यान मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील यांनी व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'जेव्हा मन थकतं तेव्हा खोट्या गोष्टी सुद्धा खऱ्या वाटायला लागतात. याच वाक्यामुळे सिनेमातील सीनचा मानसिक आणि भावनिक पैलू ठळकपणे पहायला मिळतोय.'.धुरंधर २ सिनेमातील घोस्ट सीनसिनेमामध्ये भुताचा सीन दाखवण्यात आला. हमजा आणि पिंडा म्हणजेच 'जसकीरणचा मित्र' हे दोघे लहानपणीचे मित्र असतात. पाकिस्तानमध्ये ते भेटतात. तेव्हा जसकीरण जिवंत असून हमजा नावाने तो पाकिस्तानात राहत असल्याचं पाहून पिंडाला धक्का बसतो. त्यावेळी पिंडा नशते असताना तो हमजाचा खरा चेहरा सगळ्यांसमोर आणणार असल्याचं म्हणतो. त्याचवेळी तो काही आमली पदार्थांचं सेवन करतो. तेव्हा त्याला हमजा भुतासारखा दिसू लागतो. त्याचे पांझरे केस,आणि नस काळ्या दिसतात. त्याला तो भूतासारखा दिसू लागतो.