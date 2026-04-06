रणवीरने केली अजून एक नक्कल, श्रेया घोषालने सुद्धा दिली साथ, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले... हा नाही सुधारणार

Ranveer Singh Shreya Ghoshal Mimicry Video: रणवीर सिंह एक एव्हरग्रीन आणि नेहमीच उत्साही असणारा सेलिब्रिटी आहे. नुकत्याच रिलीज झालेल्या धुरंधर द रिव्हेंजमुळे तो चर्चेत होत, मात्र आता पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे. कारण तितकंच मजेशीरही आहे. मुंबईतल्या नीता मुकेश अंबानी कलात्मक केंद्राच्या (NMACC) तिसऱ्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात रणवीर सिंहने सगळ्यांना हसवलंय. कार्यक्रमात त्याने श्रेया घोषालनेच गायलेलं गाणं गात तिच्या आवाजाची मजेशीर नक्कल करताना दिसला आहे. यामुळे चाहत्यांचं चांगलंच लक्ष वेधलं आहे..या कार्यक्रमाच्यावेळी श्रेया घोषालही तिथेच होती, तेव्हा इतर पाहुण्यांशी बोलताना तिने रणवीरचं कौतुक केलं. रणवीतरच्या गाणी आणि डान्सच्या आवडीबद्दल बोलताना तिने सांगितलं, "तो प्रत्येक गाणं हृदयातून जाणून घेतो आणि त्याच्यावर नाचतो, प्रत्येक स्टेप त्याला माहीत आहे."तेव्हा लट्टू गाण्याबद्दल आपल्या खास उत्साहात रणवीर म्हणाला, 'मला हे गाणं खूप आवडतं. आम्ही मरुती 1000 मध्ये फुल व्हॉल्यूमवर वाजवून बांद्र्यात फिरतो..या संध्याकाळच्या कार्यक्रमात हायलाइट म्हणजे रणवीरने श्रेया घोषाल आणि शंकर महादेवनसोबत 'गल्ला गूडियान' वर स्टेजवर उडी मारून मारून नाच केला. त्याची एनर्जी आणि ताल सगळ्यांना भुरळ घालणारी होती..NMACCच्या या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाला सिने इंडस्ट्रीतील अनेक प्रसिद्ध चेहरे हजर होते. सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, काजोल, शाहिद कपूर आणि विकी कौशल यांचाही कार्यक्रमात समावेश होता, ज्यामुळे संध्याकाळ आणखी ग्लॅमरस झाली.