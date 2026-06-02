बाबो! रणवीर सिंहची संपत्ती ऐकून व्हाल थक्क; आलिशान घरं, लक्झरी गाड्यांचा ताफा आणि बरंच काही

INSIDE RANVEER SINGH MULTI CRORE PROPERTY PORTFOLIO: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह सध्या चर्चेत आहे. डॉन ३ सिनेमातून अचानक माघार घेतल्यानं एफडब्ल्यूआयसीईकडून त्याच्यावर बॉलिवूडमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. तसंच फरहान अख्तरने त्याच्याकडे ४५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई सुद्धा मागितली आहे. तर दुसरीकडे रणवीरच्या बाजूने अनेक कलाकार उभे आहेत. .दरम्यान रणवीरबद्दल बोलायचं झालं तर सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यापैकी रणवीर सिंह एक आहे. रणवीर एका सिनेमासाठी ३० ते ५० कोटी रुपयांचं मानधन घेतो. धुरंधर सिनेमासाठी सुद्धा त्याने कोट्यवधीचं मानधन घेतल्याची माहिती आहे. रणवीर अभिनयासह विविध ब्रँड, जाहिराती, सोशल मिडिया आणि इतर व्यावसायिक उपक्रमातून कमाई करतो. तसंच प्रमोशनल सोशल मीडिया पोस्टसाठी सुद्धा मोठी रक्कम आकारतो..किती संपत्ती?रणवीरकडे मुंबईसह आसपास आलिशान मालमत्ता आहे. त्यांचं मुंबईतील वरळी इथं ५ बीएचके सी फेसिंग अपार्टमेंट आहे. त्याची किंमत जवळपास ४० कोटी इतकी आहे. तसंच बांद्रा परिसरात त्याचं सी-फेसिंग क्वाड्रुप्लेक्स असून त्याची किंमत जवळपास ११९ कोटी रुपये इतकी आहे. प्रभादेवीमध्ये देखील त्याचा ४ बीएचके फ्लॅट आहे. त्याची किंमत १६ कोटी इतकी आहे. तसंच त्याची आलिबागमध्ये व्हिला असून त्याची किंमत २२ कोटी इतकी आहे. .रणवीर सिंहकडे गाड्यांचा ताफा आहे. त्याला महागड्या गाड्यांची खास आवड आहे. त्याच्या जवळील अनेक गाड्यांची किंमत जवळपास १५ कोटी रुपये असल्याचं बोललं जातं. तसंच त्याच्याकडे ७ लाख रुपयांची विंटेज बाईक आणि ८० लाख रुपयांची व्हॅनिटी व्हॅन सुद्धा आहे..'या' अभिनेत्याने रणवीर सिंहला मारली होती तब्बल 24 कानशिलात! कॅमेऱ्यात कैद झाली घटना; नेमकं काय घडलं होतं?