'धुरंधर'नंतर रणवीरची नवी खेळी! यावेळी शत्रू माणसं नाहीत, तर..., 300 कोटींच्या सिनेमाची जोरदार चर्चा

RANVEER SINGH'S ₹300 CRORE PRALAY MOVIE SHOOT IN AUSTRALIA: प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंग याने धुरंधर सिनेमातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या धुरंधर सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ १ हजार कोटींच्या वर कमाई केली. त्याच्या धुरंधरनंतर रणवीर कोणत्या प्रोजेक्टमधून पहायला मिळणार? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. .हिंदी चित्रपटसृष्टीत विविध प्रयोग होत आहेत. अशातच रणवीर सिंगचाही एक महत्त्वाकांक्षी चित्रपट या प्रयोगांमध्ये भर घालणार आहे. दिग्दर्शक जय मेहता यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारला जाणारा 'प्रलय' सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या खर्चात उभारला जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. जगभरात लोकप्रिय असलेल्या झोम्बी आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित हा चित्रपट असून, एका जोडप्याभोवती त्याची कथा गुंफण्यात आली आहे. .या भीषण आपत्तीतून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी आणि संकटावर मात करण्यासाठी त्यांचा थरारक संघर्ष चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटात अत्याधुनिक दृश्य परिणामांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार असून त्यासाठी विशेष तयारी सुरू आहे. रणवीर सिंगही पटकथा आणि सर्जनशील प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत असल्याचे वृत्त आहे. .सप्टेंबरपासून ऑस्ट्रेलियात चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू होणार असून, तेथील पूर्वतयारीलाही सुरुवात झाली आहे. आता या सिनेमात काय पहायला मिळणार? आणि रणवीरचा पुन्हा एकदा वेगळा अवतार पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहे..सलमानसोबतच्या ब्रेकअपनंतर ऐश्वर्याला 'त्या' गोष्टीची वाटायची प्रचंड भीती, इतक्या वर्षानंतर झाला खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.