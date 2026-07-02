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'धुरंधर'नंतर रणवीरची नवी खेळी! यावेळी शत्रू माणसं नाहीत, तर..., 300 कोटींच्या सिनेमाची जोरदार चर्चा

RANVEER SINGH NEXT FILM PRALAY ZOMBIE SURVIVAL THRILLER:'धुरंधर'च्या यशानंतर रणवीर सिंग आता 'प्रलय' या महत्त्वाकांक्षी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
RANVEER SINGH

RANVEER SINGH

esakal

Apurva Kulkarni
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RANVEER SINGH'S ₹300 CRORE PRALAY MOVIE SHOOT IN AUSTRALIA: प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंग याने धुरंधर सिनेमातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या धुरंधर सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ १ हजार कोटींच्या वर कमाई केली. त्याच्या धुरंधरनंतर रणवीर कोणत्या प्रोजेक्टमधून पहायला मिळणार? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती.

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