अखेर स्पष्ट झालं! रणवीर सिंह भगवान शिव साकारणार? लेखक अमिश त्रिपाठींनी दिलं स्पष्ट उत्तर

BOLLYWOOD MYTHOLOGICAL TRILOGY MOVIE NEWS: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंग हा त्याच्या दमदार अभिनयामुळे ओळखला जातो. प्रत्येक सिनेमातील त्याची भूमिका हटके असते. त्याची पद्मावती सिनेमातील खिलजीची भूमिका, तसंच धुरंधर सिनेमातील हमजाची भूमिका तर प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन गेली आहे. धुरंधर २ सिनेमाने तर जवळपास १३०० कोटींपर्यंतचा गल्ला कमावला आहे. .अशातच लेखिका अमिष त्रिपाठी यांच्या 'शिवा ट्रायलॉजी' पुस्तक मालिकेची नेहमी चर्चा होत असते. आता हीच भव्य कथा मोठ्या पडद्यावर आणण्याचं स्वप्न अभिनेता रणवीर सिंग पूर्ण करणार असल्याचं बोललं जात होतं. रणवीर सिंगने 'द इंमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा' या पुस्तकाचे हक्क विकत घेतले आहेत. असं म्हटलं जात होतं. 'शिवा ट्रायलॉजी'मधील पहिलं पुस्तक असून हिमालयातील एका योद्ध्याचा महादेव होण्यापर्यंतचा प्रवास यात दाखवण्यात आला आहे. .दरम्यान आता 'द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा'चे लेख अमिश यांनी व्हरायटी इंडियाला सांगितलं की, 'शिवा ट्रिलॉजीचे हक्क अजूनही माझ्याकडे आहेत. अद्याप आमच्यात कोणताच करार झालेला नाही. मी रणवीरचा खुप मोठा चाहता आहे, मी त्याचा आदरही करतो. परंतु ही बातमी खरी नाही' असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलय. विशेष म्हणजे, रणवीर या चित्रपटात सहनिर्मात्याची भूमिकाही निभावणार नाही. .'द इम्मोर्टल्स ऑफ मेलुहा ही The Immortals of Meluha लेखक अमिश त्रिपाठी यांच्या शिव ट्रिलॉजीमधील पहिली कादंबरी आहे. याची कथा इ.स. पूर्व १९०० मधील सिंधू संस्कृतीवर आधारित आहे. या कथेच भगवान शिव देव नाहीतर एक सामान्य माणसाच्या रुपात दाखवण्यात आलं आहे. तसंच त्यांच्या विचारामुळे आणि दैर्यामुळे पुढे ते महादेव बनतात. हे सगळं रंजक पद्धतीनं मांडण्यात आलंय.