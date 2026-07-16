रणवीर सिंगसाठी 'फॅमिली फर्स्ट'! दुसऱ्या बाळासाठी घेणार 'पॅटर्निटी लीव'

RANVEER SINGH UPCOMING MOVIES: बॉलीवूडची लोकप्रिय जोडी दीपिका पट्टकोण आणि रणवीर सिंग यांच्या घरी लवकरच दुसऱ्या बाळाचे आगमन होणार आहे. या क्षणाचा आनंद घेण्यासाठी आणि कुटुंबाला पूर्ण वेळ देण्यासाठी रणवीर सिंगने अभिनयातून काही काळ ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रणवीर त्याच्या आगामी 'प्रलय' या थ्रिलर चित्रपटाचे पहिले शेड्युल पूर्ण केल्यानंतर 'पेंटरनिटी लीव्ह वर जाणार आहे. .जय मेहता यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनत असलेल्या 'प्रलय' या चित्रपटाचे शूटिंग पुढील महिन्यापासून सुरू होणार आहे. रणवीर दिवाळीच्या आसपास या चित्रपटाचे पहिले शेड्युल संपवेल. त्यानंतर दीपिका आणि रणवीर यांच्या दुसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर तो सुट्टीवर जाईल. .या कौटुंबिक कारणामुळे चित्रपटाचे शूटिंग तात्पुरते थांबवले जाणार असून, थेट २०२७ मध्ये या चित्रपटाच्या पुढील शेड्युलला सुरुवात होईल. दुसऱ्या बाळासाठी रणवीर सुट्टीवर जाणार असल्याचं बोललं जातय..दरम्यान रणवीरबद्दल बोलायचं झालं तर, त्याच्या धुरंधर सिनेमानं कोट्यवधीची कमाई केलीय. संपूर्ण जगभरात धुरंधरने जवळपास १३०० कोटींच्यावर गल्ला कमावला आहे. रणवीरच्या करिअरमध्ये हा सिनेमा सर्वांत सुपरहिट ठरलाय. तसंच या सिनेमांमध्ये सर्वांधिक मानधन घेणाऱ्या कलाकरांच्या यादीत रणवीर गेलाय. .‘कॅन वी अटेंड युअर वेडिंग?’ म्हणत भूषण प्रधान- सायली पाटील पोहोचले चाहत्यांच्या लग्नात; व्हिडिओ व्हायरल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.