"ती खूप खुश झाली" राकेश बापटने सांगितली एक्स वाइफ रिद्धीची प्रतिक्रिया; म्हणाला..

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 नुकताच संपला. तन्वी कोलतेने या सीझनचं विजेतेपद मिळवलं. तर राकेश बापट या शोचा रनर अप ठरला. तन्वी आणि राकेशचं नातंही अनेकांना आवडलं. भाऊ -बहिणीचं नातं अनेकांना पसंत पडला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत राकेशने त्याची एक्स पत्नी रिद्धी डोगराची काय प्रतिक्रिया होती .राकेशने नवशक्ती चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने रिद्धीची प्रतिक्रिया सांगितली. काय म्हणाला राकेश जाणून घेऊया. ."रिद्धी खूप खुश होती. माझ्यासाठी तिने वोटही केलं. तिने खूप सपोर्ट केला. आम्ही कायमच एकमेकांना पाठींबा देतो. आमच्याबद्दल सगळ्यांना माहीतच आहे. मला रिद्धीला कुठेही मुद्दामून मध्ये आणायचं नव्हतं. मी स्वतःहूनच तिच्याबद्दल शोमध्ये बोलायचो. कारण मी तिचा आदर करतो. ती कायम माझी सपोर्ट सिस्टम राहिली आहे. "."आम्ही एकमेकांची आर्मी आहोत. 'राकेश तू किती मस्त खेळलास. मला वाटलं नव्हतं की तू इतका जेंटलमन सारखा खेळशील' असं ती म्हणाली. तिला माझा अभिमान वाटला." असं त्याने पुढे म्हटलं. .राकेश आणि रिद्धीचा 2019 मध्ये घटस्फोट झाला. 2011 मध्ये त्यांचं लग्न झालं. 8 वर्षांनी ते वेगळे झाले. पण अजूनही ते एकमेकांचे चांगले मित्र आहेत.