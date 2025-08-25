Rasha Thadani: रवीना टंडनची कन्या राशा आता तेलुगू चित्रपटात

अभिनेत्री रवीना टंडनची कन्या राशा थडानीने यावर्षी जानेवारी महिन्यात प्रदर्शित झालेल्या ‘आझाद’ या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केले होते. या चित्रपटात तिच्यासोबत अजय देवगण यांचा पुतण्या अमन देवगण प्रमुख भूमिकेत होता, तर अजय देवगण स्वतःही महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकले होते. .जरी हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही, तरीही राशावर चित्रित झालेले गाणे ‘ऊई अम्मा हाय हाय’ प्रचंड लोकप्रिय ठरले. आता तिच्या हातात अनेक मोठे प्रोजेक्ट्स येत असून, आता ती दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीकडेही वाटचाल करत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ती लवकरच तेलुगू चित्रपटात पदार्पण करणार आहे. या सिनेमात तिचा नायक असेल जयकृष्ण घट्टामनेनी, ज्येष्ठ निर्माता रमेश बाबू यांचा मुलगा आणि सुपरस्टार महेश बाबू यांचा पुतण्या..या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अजय भूपती करणार आहेत. तेलुगू चित्रपटसृष्टीत नवे चेहरे सादर करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले दिग्दर्शक म्हणून त्यांची ओळख आहे. महेश बाबूंच्या कुटुंबातील जयकृष्णाचा हा पहिलाच चित्रपट असल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे. .Govinda Divorce : 37 वर्षांनी गोविंदापासून सुनीता आहुजा घेणार फारकत ? मराठी अभिनेत्रीबरोबर अफेअरची चर्चा.त्यामुळेच राशा आणि जयकृष्णाची जोडी हा सिनेमाचा प्रमुख आकर्षण बिंदू ठरणार आहे. हा चित्रपट वैजयंती मूव्हीज आणि आनंदी आर्ट क्रिएशन्स या बॅनरखाली तयार केला जाणार आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून चित्रीकरण सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.