Premier

Rasha Thadani: रवीना टंडनची कन्या राशा आता तेलुगू चित्रपटात

Raveena Tandon: रवीना टंडनची कन्या राशा थडानी आता दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे. जयकृष्ण घट्टामनेनीसोबत ती पहिल्या चित्रपटात झळकणार आहे.
Rasha Thadani
Rasha Thadanisakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अभिनेत्री रवीना टंडनची कन्या राशा थडानीने यावर्षी जानेवारी महिन्यात प्रदर्शित झालेल्या ‘आझाद’ या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केले होते. या चित्रपटात तिच्यासोबत अजय देवगण यांचा पुतण्या अमन देवगण प्रमुख भूमिकेत होता, तर अजय देवगण स्वतःही महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकले होते.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
Rasha Thadani Telugu debut
Raveena Tandon daughter
Telugu cinema news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com