तोळ्यात नाही तर किलोत ! विजय-रश्मिकाच्या लग्नासाठी बनवले गेले एवढ्या वजनाचे सोन्याचे दागिने

Entertainment News : सध्या सगळीकडे चर्चा आहे ती नुकत्याच पार पडलेल्या रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची. काल संध्याकाळी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्यांनी त्यांच्या लग्नाची बातमी जाहीर केली. 26 जानेवारी 2026 ला त्यांनी उदयपूरमध्ये लग्नगाठ बांधली. .लग्नाचे फोटो काही काळात व्हायरल झालेच पण त्याहून जास्त चर्चेत राहिला त्या दोघांचा लूक. अतिशय राजेशाही थाटात तेलुगू पद्धतीने ते विवाहबद्ध झाले. सध्याच्या काळात लग्न करणारे हातावर जास्तीत जास्त मेहेंदी लावत असताना विजयने केलेला लूक जास्त गाजतो आहे. रश्मिकाप्रमाणेच विजयनेही अनेक दागिने लग्नात परिधान केले होते. त्यांच्या दोघांच्याही दागिन्यांची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर पाहायला मिळतेय. .डोक्यावरील बिंदी, बाजूबंद ते पायातील पैंजण यातील प्रत्येक दागिना सध्या चर्चेत आहे. टेम्पल ज्वेलरी पद्धतीत बनवलेल्या या प्रत्येक दागिन्याचं वजन कित्येक तोळ्यात होतं. तर हे दागिने घडवण्यासाठी त्यांच्या सोनारांना तब्बल दहा महिन्यांचा काळ लागला. .हैद्राबादमधील प्रसिद्ध श्री ज्वेलर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक अग्रवाल आणि कौशिक कुमार यांनी एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "आम्ही कायमच विजय आणि रश्मिकाचे चाहते राहिलो आहोत. पण त्यांच्यासोबत वेळ घालवणं आणि काम करणं हा अनुभव खूप खास होता. ते दोघेही खूप छान व्यक्ती आहेत. त्यांच्या खास लग्नसोहळ्याची जबाबदारी त्यांनी आम्हांला सोपवली याच्या आठवणी आम्ही जपून ठेवू. अजूनही आम्ही या अनुभवातून सावरतो आहे.".विजयच्या दागिन्यांबद्दल सांगताना त्यांनी सांगितलं की, "भारतीय लग्नांमध्ये आता वराच्या दागिन्यांना तितकं महत्त्व दिलं जात नाही. पण आम्ही पौराणिक काळातील दागिन्यांवरून प्रेरित होऊन त्याचे दागिने घडवले आहेत. पौराणिक काळातील पराक्रमी राजाचं चित्र आम्ही डोळ्यासमोर ठेवून हे दागिने घडवले आहेत. यामध्ये आम्ही हत्ती, वाघ यांच्याप्रमाणेच काही फुलांच्या नक्षीची कोरल्या आहेत.".विजयने कानात घातलेली कर्णफुले ही छोट्या आकारातील नसून एका मोठ्या नाण्याच्या आकारात घडवण्यात आली आहेत. तर त्याच्या मनगटावरील कडा भारतीय सिनेमातून प्रेरित आहे. तर टेम्पल ज्वेलरी पद्धतीने त्याच्या गळ्यातील दोन्ही हात घडवण्यात आले आहेत. तर पायात त्याला एक सोन्याचा कडा घालण्यात आला होता. .तर रश्मिकाने परिधान केलेले दागिनेही तोडीस तोड होते. तिने 11 वेगवेगळ्या प्रकारचे सोन्याचे दागिने परिधान केले होते. त्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवलेला हार, झुमके, जडा बिल्ला, चंपासरलू, हातफूल, माथापट्टी, नथ, बांगड्या, बाजुबंद, कमरेचा पट्टा आणि पूर्ण घुंगरांनी भरलेले पैंजण या सोन्याच्या दागिन्यांचा यात समावेश होता. .विशेष म्हणजे या दोघांचे सगळे दागिने घडवण्यासाठी मीडिया रिपोर्टनुसार तब्बल तीन किलो सोनं वापरलं गेलं आहे. त्यामुळे या दागिन्यांचं डिझाईन ते पूर्ण घडवेपर्यंत कारागीरांना तब्बल 10 महिन्यांचा वेळ लागल्याचं म्हटलं जात आहे. आता या दोघांचं लग्न एक नवीन ट्रेंड प्रस्थापित करणार हे नक्की !