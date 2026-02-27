Premier

तोळ्यात नाही तर किलोत ! विजय-रश्मिकाच्या लग्नासाठी बनवले गेले एवढ्या वजनाचे सोन्याचे दागिने

Rashmika- Vijay Wedding : सध्या सगळीकडे रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचा विवाहसोहळा गाजतोय. पण त्याहून जास्त चर्चा झालीये त्या दोघांनी लग्नसोहळ्यावेळी परिधान केलेल्या दागिन्यांची. जाणून घेऊया याविषयी.
Entertainment News : सध्या सगळीकडे चर्चा आहे ती नुकत्याच पार पडलेल्या रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची. काल संध्याकाळी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्यांनी त्यांच्या लग्नाची बातमी जाहीर केली. 26 जानेवारी 2026 ला त्यांनी उदयपूरमध्ये लग्नगाठ बांधली.

