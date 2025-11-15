'पुरुषांना सुद्धा मासिक पाळीच्या वेदना झाल्या पाहिजेत' अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचं वक्तव्य, नेटकरी म्हणाले, 'पुरुषांचा त्रास...'

Rashmika Mandanna Viral Comment : सध्या सोशल मीडियावर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिची भरपूर चर्चा रंगताना दिसत आहे. विजय देवरकोंडासोबत ती लवकरच लग्न करत असल्याच्या चर्चेने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातलाय. २३ फेब्रुवारीला ती उदयपूरमध्ये डेस्टिनेशन वेडिंग करणार असल्याचं बोललं जातय. दरम्यान अशातच आता रश्मिकाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिने मासिक पाळी आणि त्यात स्त्रियांना होणाऱ्या रात्राबद्दल सांगितलं आहे. तसंच पुरुषांनी सुद्धा त्या वेदना अनुभवल्या पाहिजेत असं ती म्हणाली..रश्मिकाने काही दिवसापूर्वी जगपती बाबा यांच्या 'जयम्मू निश्चयमू रा' या टॉक शोमध्ये हजेरी लावली होती. या शोमध्ये तिने 'पुरुषांनी सुद्धा मासिक पाळीचा त्रास अनुभवावा' असं म्हटलंय. तिच्या या वक्तव्यावरुन अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत 'पुरुषांनाही इतर अनेक वेदना सहन कराव्या लागतात, असं म्हटलं.' .रश्मिका मुलाखतीत प्रश्न विचारण्यात आला की, 'पुरुषांनाही मासिक पाळी आली पाहिजे का?' त्यावर रश्मिका मान हलवली आणि म्हणाली, 'होय मला असं वाटतं की, पुरुषांना किमान एकदा तरी मासिक पाळी यावी, जेणेकरुन त्यांना स्त्रियांना होणाऱ्या वेदना कळतील. हार्मोनल इम्बॅलन्समुळे जो त्रास आम्हाला होता. ते पुरुषांना कधी कळणार नाही. त्यामुळे पुरुषांना एकदा तरी मासिक पाळी आली पाहिजे ज्यामुळे त्यांना ती कशी असते हे तरी समजेल.'.तिच्या या वक्तव्यानंतर तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. रश्मिकाच्या एका चाहत्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स अकाऊंटवर तिच्या वक्तव्याची एक क्लिप शेअर केली. तसंच त्यामध्ये तो म्हणाला की, 'पुरुषांच्या सुद्धा वेदना समजून घ्यायला हव्या.' तिच्या ट्रोलिंगनंतर रश्मिकाने स्पष्टीकरण दिलय. .ती म्हणाली की, 'याबद्दल कधीच कोणी बोलत नाही. शो मुलाखतीमध्ये जाण्यामागची ही माझी भिती आहे. कारण माझ्या म्हणण्याचा वेगळा अर्थ काढला जातो. लोकांना त्याचा अर्थचं कळत नाही.' असं रश्मिकाने सोशल मीडियावर ट्रोलर्संना उत्तर देताना म्हटलंय. सध्या तिच्या व्हिडिओची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .'मला म्हणालेला, इच्छित वर प्राप्त होवो' अशोकमामा निवेदिता यांची केमिस्ट्री पुन्हा टिव्हीवर, निवेदिता म्हणाल्या, '37 वर्षानंतर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.