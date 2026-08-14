रश्मिका मंदानाने पहिल्यांदाच दाखवलं तिचं मंगळसूत्र; इतकं साधं अन् सुंदर की जान्हवीचं मंगळसूत्रही विसराल!

लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिने आपल्या अभिनयाने साऊथसोबतच बॉलिवूडमध्येही तिचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. तिच्या चित्रपटांची निवड चुकली असली तरी तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. रश्मिका सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती कायमच तिचे वैयक्तिक आयुष्यातील फोटो शेअर करत असते. अशातच तिने तिच्या सासरच्या घराचे काही फोटो शेअर केलेत जे पाहून चाहते तिच्यावर फिदा झालेत. मात्र यासगळ्यात तिच्या मंगळसूत्राने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय. .रश्मिका मंदाना हिला काही दिवसांपूर्वी सेटवर दुखापत झाली होती. त्यामुळे तिला विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आलेला. आता ती घरीच आराम करत आहे. मात्र घरी राहून काय करायचं असा प्रश्न तिला पडत नाही कारण तिची काळजी घ्यायला घरी तिची आई आणि सासू आहे. रश्मिका घरी काय काय करते, तिचा दिवस कसा जातो याची एक झलक तिने चाहत्यांसोबत शेअर केली. रश्मिकाने काही फोटो शेअर केलेत. यात तिच्या घराचे आणि आई आणि सासूबाईंचेदेखील फोटो आहेत. .ही पोस्ट करत अभिनेत्रीने लिहिलं, 'जर मी कधी इतका प्रदीर्घ वेळ घरी राहिले, तर माझे दिवस नेहमी असेच असतात. जेव्हा तुम्ही रोजच्या कामांमध्ये सतत धावपळ करत असता, तेव्हा आयुष्यात थोडं थांबणं किंवा निवांत होणं खूप भीतीदायक वाटतं. पण जेव्हा परिस्थिती तुम्हाला थोडं थांबायला भाग पाडते, तेव्हा मात्र पूर्वीसारखं वेड्यासारखं धावणं-पळणंच जास्त भीतीदायक वाटू लागतं. कदाचित यालाच आयुष्य म्हणतात. सध्या मी चौफेर भरभरून मिळणारे प्रेम, सकारात्मकता, प्रार्थना आणि कृतज्ञतेच्या भावनांनी घेरलेली आहे.' या पोस्टमध्ये तिने तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्रही फ्लॉन्ट केलंय. .कसं आहे रश्मिकाचं मंगळसूत्र?एक साध्या आणि ट्रेंडिंग डिझाइनचे मंगळसूत्र तिच्या गळ्यात आहे. काळ्या आणि सोनेरी मण्यांच्या क्लासिक साखळीच्या मध्यभागी छोट्या खड्यांनी सजवलेलं नाजूक फुलाचं पेंडंट आहे. सध्या अशाच साध्या आणि सुंदर पेंडेंटची क्रेज आहे. त्यामुळे तिचं मंगळसूत्र अनेकींच्या पसंतीस उतरतंय. तिचं साधं पण सुंदर मंगळसूत्र चाहत्यांना आवडलंय. .Genelia Emotional Post: पप्पा, मुलांची आणि तुमची भेट व्हायला हवी होती... सासरे विलासराव देशमुख यांच्यासाठी जिनिलियाची खास पोस्ट; म्हणाली- तुम्ही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.