'रश्मिका मंदानाला लागले आई होण्याचे वेध...' बाळाबद्दल बोलताना म्हणाली...'योग्य वयात बाळ झालं की...'

रश्मिका मंदाना सध्या हिंदी आणि दाक्षिणात्य सिनेमामध्ये सगळ्यात टॉपवर आहे. सध्या सगळीकडे रश्मिकाचीच हवा पहायला मिळतेय. अनेक सिनेमातील रश्मिकाचा अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड भावतो. नुकतीच ती थामा सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. चाहत्यांना तिचा हा सिनेमा प्रचंड आवडला असून बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाची भरपूर कमाई आहे. .रश्मिका फक्त करिअरमुळे नाहीतर वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत आहे. विजय देवरकोंडासोबत साखरपुडा झाल्याची बातमी तिने जवळपास कन्फर्मच केल्यात जमा आहे. दरम्यान आता तिने आई होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तिच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा ती नेटकऱ्यांच्या चर्चेत आली आहे. .रश्मिकाचा 'द गर्लफ्रेंड' सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यान ती मुलाखतीमध्ये व्यस्त आहे. दरम्यान अशाच एका मुलाखतीत बोलताना तिने तिच्या वयक्तिक आयुष्यावर भाष्य केलय. यावर बोलताना तिने 'मला मुल असावं असं वाटत' असल्याचं म्हटलंय. .मुलाखतीमध्ये बोलताना रश्मिका म्हणाली की, 'मी अजून आई झालेले नाही. परंतु मला आतापासूनच असं वाटतय माझं एक मुल असेल... याच विचाराने मी खुश होते. ते अजून जन्माला पण आलं नाही. परंतु आतापासूनच मला त्याचा जिव्हाळा, काळजी, प्रेम वाटतोय. मला माझ्या मुलासाठी सगळं काही करायंच आहे. मला त्याला सुरक्षित ठेवायचं आहे. त्याच्यासाठी मला युद्ध करावं लागलं तरी मी करेल. मला इतकं फीट राहायचं आहे की, मी त्याच्यासाठी युद्ध लढू शकेल.'.पुढे बोलताना रश्मिका असंही म्हणाली की, 'मी वयाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी अट घालून घेतल्या होत्या. 20 ते 30 वर्षात मान खाली खालून फक्त काम आणि काम करायचं. कारण समाजानेच डोक्यात विचार घातलेले असतात. वयाच्या 30 ते 40 नंतर आपल्याला कामाबरोबर आपलं वयक्तिक आयुष्य सांभाळायचं असतं. माझ्याही आयुष्यात असंच व्हावं असं मला वाटतं. चाळीशीनंतर काय करायचं याचा विचार मी अजून तरी केला नाही.'