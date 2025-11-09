प्रेक्षकांचा संताप! रश्मिकाच्या अभिनयावर टीकेची झोड, म्हणाले...'हीच का नॅशनल क्रश?'

रश्मिका मंदाना ही नेहमीच तिच्या उत्तम अभिनयामुळे ओळखली जाते. तिने अनेक चित्रपटात आपल्या वेगवेगळ्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलय. तिने छावा सिनेमात साकारलेली येसूबाईची भूमिका तर प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. सध्या ती तिच्या लग्नामुळे चर्चेत आली आहे. ती लवकरच विजय देवरकोंडासोबत लग्नगाठ बांधणार आहे. परंतु यापूर्वी तिच्या द गर्लफ्रेंड सिनेमातील तिच्या अभिनयावर प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केलीय. तिचा अभिनय बघून प्रेक्षकांनी तिच्यावर टीका केलीय. .लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना 'गीता गोविंदम', 'सीता रामण' आणि 'अॅनिमल' सारख्या चित्रपटांमधील प्रभावी भूमिकांसाठी ओळखली जाते, पण तिच्या अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या 'द गर्लफ्रेंड' या तेलुगू चित्रपटाला मात्र प्रेक्षकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर रश्मिकाच्या अभिनयावर टीकेची झोड उठली असून, तिच्या सादरीकरणात नेहमीचा ठसा उमटला नसल्याची, प्रतिक्रिया समाज माध्यमांवर उमटत्ताना दिसत आहे.. 'द गर्लफ्रेंड' ने पहिल्याच दिवशी केवळ १.३ कोटींचं उत्पन्न मिळवलं, जे रश्मिकाच्या कारकिर्दीतील सर्वात कमी ओपनिंग ठरलं आहे. हैदराबादमध्ये थोडाफार प्रतिसाद मिळाला असला तरी, इतर शहरांत चित्रपटगृहे जवळपास ओस पडली. समीक्षकांच्या मते, कथा आणि दिग्दर्शनातील कमतरतांबरोबरच रश्मिकाच्या अभिनयात भावनांचा अभाव जाणवला, ज्यामुळे प्रेक्षक जोडले गेले नाहीत. .काही प्रेक्षकांनी मात्र तिच्या प्रयत्नाचं कौतुक करत सांगितलं, की "रश्मिकाने वेगळ्या भूमिकेत प्रयत्न केला पण चित्रपटाचा गाभा कमजोर ठरला." 'द गर्लफ्रेंड' च्या संथ सुरुवातीमुळे रश्मिकाच्या चाहत्यांमध्ये नाराजी आणि चिंता व्यक्त होत आहे. तसंच तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल देखील केलय. .Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर हॉलीवूडसाठी सज्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.