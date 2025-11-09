Premier

प्रेक्षकांचा संताप! रश्मिकाच्या अभिनयावर टीकेची झोड, म्हणाले...'हीच का नॅशनल क्रश?'

Rashmika Mandanna’s 'The Girlfriend' Gets Poor Reviews: रश्मिका मंदानाचा 'द गर्लफ्रेंड' सिनेमा प्रदर्शित झाला, पण प्रेक्षकांना भावला नाही. फक्त 1.3 कोटींच्या ओपनिंगसह हा सिनेमा तिच्या करिअरमधील सर्वात कमकुवत ठरला.
Rashmika Mandanna’s 'The Girlfriend' Gets Poor Reviews

Rashmika Mandanna’s 'The Girlfriend' Gets Poor Reviews

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

रश्मिका मंदाना ही नेहमीच तिच्या उत्तम अभिनयामुळे ओळखली जाते. तिने अनेक चित्रपटात आपल्या वेगवेगळ्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलय. तिने छावा सिनेमात साकारलेली येसूबाईची भूमिका तर प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. सध्या ती तिच्या लग्नामुळे चर्चेत आली आहे. ती लवकरच विजय देवरकोंडासोबत लग्नगाठ बांधणार आहे. परंतु यापूर्वी तिच्या द गर्लफ्रेंड सिनेमातील तिच्या अभिनयावर प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केलीय. तिचा अभिनय बघून प्रेक्षकांनी तिच्यावर टीका केलीय.

Loading content, please wait...
movie
viral
actress
trolled
movie review
trollers
Entertainment news
rashmika mandanna

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com