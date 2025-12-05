Premier

Rashmika Mandanna: रश्मिका–विजय विवाह? अभिनेत्रीची थेट प्रतिक्रिया; चाहत्यांत पुन्हा खळबळ!

Rashmika Finally Breaks Silence on Marriage Rumours: रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या अफवांबाबत अभिनेत्रीने अखेर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. चाहत्यांमध्ये वाढलेल्या चर्चेनंतर तिने या बातम्या निराधार असल्याचे सांगितले.
Rashmika Mandanna

Rashmika Mandanna

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा यांच्या नात्याबद्दल चाहत्यांमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून कुजबूज सुरू आहे.

Loading content, please wait...
marriage
wedding
rashmika mandanna
Love
Vijay Deverakonda
Indian cinema

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com