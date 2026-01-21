Premier

‘योग्य वेळ आली की बोलेन’ विजयसोबतच्या लग्नाबद्दल रश्मिका पहिल्यादाच बोलली, म्हणाली...

Rashmika Mandanna Reacts to Wedding Rumours:दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या नात्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. २६ फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमध्ये लग्न होणार असल्याच्या चर्चांवर रश्मिकाने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत प्रतिक्रिया दिली आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्याबाबत पुन्हा चर्चा रंगताय. गेल्या काही वर्षांपासून या दोघांच्या नात्याबाबत वेगवेगळ्या अफवा पसरत होता, आता थेट लग्राच्या तारखेपर्यंत चर्चा गेली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २६ फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमधी दोघेही विवाहबंधनात अडकणार आहेत.

