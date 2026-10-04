Premier

रश्मिकाचं सासूसोबत कसं आहे नातं? विजय दोघींबद्दल बोलताना म्हणाला, 'त्या नेहमीच...'

RASHMIKA MANDANNA AND VIJAY DEVERAKONDA MOTHER-IN-LAW BONDING: रश्मिका मंदानाचं विजय देवरकोंडाच्या आईसोबत कसं नातं आहे? एका मुलाखतीत विजयने दोघींच्या खास बॉन्डिंगबद्दल सांगितलं. जाणून घ्या काय म्हणाला विजय.
RASHMIKA MANDANNA’S BOND WITH HIS MOTHER

RASHMIKA MANDANNA’S BOND WITH HIS MOTHER

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

VIJAY DEVERAKONDA TALKS ABOUT RASHMIKA MANDANNA AND HIS FAMILY: विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना लग्नानंतर त्यांचा नात्याबरोबरच कुटुंबातील बॉन्डिंगचाही बरीच चर्चा झाली. विशेषतः रश्मिका आणि विजयची आई यांचं नातं नेमकं कसं आहे? याबद्दल चाहत्यांना उत्सुकता आहे. नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत विजयने सासू-सुनेच्या नात्यावर भाष्य करत दोघींबद्दल एक खास गोष्ट सांगितली.

Loading content, please wait...
rashmika mandanna
Vijay Deverakonda
celebrating life milestones
mother and daughter relationship dynamics
Marathi News Esakal
www.esakal.com