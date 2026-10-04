रश्मिकाचं सासूसोबत कसं आहे नातं? विजय दोघींबद्दल बोलताना म्हणाला, 'त्या नेहमीच...'

VIJAY DEVERAKONDA TALKS ABOUT RASHMIKA MANDANNA AND HIS FAMILY: विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना लग्नानंतर त्यांचा नात्याबरोबरच कुटुंबातील बॉन्डिंगचाही बरीच चर्चा झाली. विशेषतः रश्मिका आणि विजयची आई यांचं नातं नेमकं कसं आहे? याबद्दल चाहत्यांना उत्सुकता आहे. नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत विजयने सासू-सुनेच्या नात्यावर भाष्य करत दोघींबद्दल एक खास गोष्ट सांगितली..विजय आणि रश्मिका यांनी शुभंकर मिश्राच्या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या रिलेशनशिपबद्दल, करिअरबद्दल, तसंच दोघांच्या नात्याबद्दल मनमोगळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी दोघांनी एकमेकांच्या आवडी-निवडी, रुसणं, रागावणं याबद्दल सगळं काही सांगितलं. यावेळी विजयने रश्मिका आणि त्याच्या आईबद्दलच्या नात्याबद्दल सुद्धा भाष्य केलय. .विजय म्हणाला की, 'आम्ही पत्रिका पाहून लग्न केलय. असं नाही की, आम्ही लव विथ अरेंज केलं परंतु माझ्या आईवडिलांसाठी आम्ही त्या गोष्टी केल्या. माझं माझ्या-वडिलांसोबत खूप भारी बॉण्ड आहे. मी ६ वर्ष हॉस्टेलमध्ये राहिल्यामुळे त्यांच्याप्रती मला खूप प्रेम आहे. माझ्या आयुष्यातील पहिली प्रॉयोरिटी ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या इच्छेखातर आम्ही पत्रिका पाहिली.'.मी युनिफॉर्म घालणार नाही.... जेलमध्ये कुणाचंही ऐकत नव्हता संजय दत्त; एका स्त्रीसमोर मात्र झुकला, कोण होती ती? .'माझं असं आहे की, आधी आई-वडिल मग बाकी सगळं. मी त्यांच्यासाठी काहीही करु शकतो. माझे आई-वडिल माझ्या आयुष्यातील महत्त्वाचा पार्ट आहेत. त्यामुळे ते खूश राहणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं होतं. सुदैवानं रश्मिका आणि मम्मीचं नातं खूप चांगलं आहे. एखाद्या आईचं आणि मुलीचं असतं तसं दोघींचं नातं आहे. लग्नाच्या आधीच दोघींचा चांगला बॉण्ड झाला होता.'.यावेळी विजय म्हणाला की, 'मी रश्मिकाबाबत खूप पझेसिव्ह आहे.' यावर रश्मिका म्हणाली, 'मी जेव्हा जास्त काम करते तेव्हा खूप वैतागतो. त्याचं म्हणणं असं असतं की, काम करा परंतु आपल्या जवळच्या लोकांना वेळ देणं तितकचं गरजेचं आहे.' त्यावर विजय म्हणाला की, 'लग्नाआधी पैसा, घर या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. परंतु लग्न झाल्यानंतर मनाला जे हवं ते केलं पाहिजे. फक्त वर्क न करता, फॅमिलीसोबत, पार्टनरसोबत वेळ दिला पाहिजे' असं तो म्हणाला. .16 तास उपवास, रोज 6 KM चालणं; 61 व्या वर्षी निवेदिता 'असा' आहे सराफ फिटनेस मंत्रा? म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.