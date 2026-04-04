आता आम्ही तिघे आहोत... लग्नानंतर महिन्याभरातच विजय-रश्मिकाने दिली आनंदाची बातमी; उंचावल्या चाहत्यांच्या भुवया

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि दाक्षिणात्य अभिनेता विजय देवरकोंडा यांनी महिन्याभरापूर्वी मोठ्या थाटामाटात लग्न केलेलं. नॅशनल क्रश असलेली रश्मिका आणि विजय यांनी राजस्थानमधील उदय[पूर येथील आयटीसी मेमेंटोस इथे धुमधडाक्यात लग्न केलेलं. त्यांच्या लग्नाला महिनाही होत नाही तोच या जोडप्याने प्रेक्षकांना आश्चर्याचा धक्का दिलाय. त्या दोघांनीही एक पोस्ट शेअर केलीये. जी पाहून प्रेक्षक संभ्रमात पडलेत. त्यांच्या पोस्टची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. त्यात त्यांनी आम्ही आता तिघे असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे चाहते चकीत झालेत आणि रश्मिका गरोदर आहे का असा प्रश्न चाहत्यांना पडलाय. .रश्मिका आणि विजय नेहमीच त्यांच्या इंस्टाग्रामवर सक्रीय असतात. त्यांच्या प्रत्येक पोस्ट चाहत्यांमध्ये व्हायरल होतात. त्यांचे लग्नाचे फोटोही सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालेले. आता त्यांनी केलेली पोस्ट सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतेय. रश्मिकाने आता तिच्या इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केलाय. यात तिने "आता आम्ही तिघं आहोत" (Now it's us three) असं लिहिलं आहे. सोबतच यात रश्मिका-विजय कार्टून मध्ये दिसत असून त्यांच्या शेजारी एक सूर्यफूल आहे. यावर अनेकांनी रश्मिका गरोदर असल्याचं समजत त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. तर अनेकांनी असं काहीही नसल्याचं म्हटलंय. .काय आहे या पोस्टचा अर्थ?रश्मिकाने ही पोस्ट करत एका पेजला टॅग केलंय. terrible tiny tales असं या पेजचं नाव असून हे पेज गोष्टी सांगणारं एक पेज आहे. त्यामुळेच रश्मिका - विजय आता या पेजच्या माध्यमातून लहान मुलांसाठी गोष्टी सांगणार आहेत, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे रश्मिका गरोदर असण्याच्या चर्चांवर आता ब्रेक लागलाय. मात्र आता रश्मिका या पेजवर नवीन काय करणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लग्नगाठ बांधली, त्यानंतर आईसोबतची कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल झाल्याने रश्मिका चांगलीच संतापली होती. आता दोघेही त्यांच्या कामामध्ये व्यग्र आहेत.