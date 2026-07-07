रात्रीस खेळ चाले' फेम अभिनेत्रीला २३ लाखांचा गंडा; नेपथ्यकारानेच फसवलं, कसं? नेमकं काय घडलं?

कलाकारांना इंडस्ट्रीत अनेकदा फसवणुकीचा अनुभव येत असतो. अनेकदा प्रोड्युसर पैसे बुडवतात. कधी कलाकार सायबर क्राइममध्ये आपले पैसे गमावतात. तर काही मोठ्या कलाकारांनी दुसऱ्या कलाकारांनीच आपले पैसे बुडवले असल्याची कबुली दिली आहे. असाच अनुभव छोट्या पडद्यावरील गाजलेली मालिका 'रात्रीस खेळ चाले' मधील अभिनेत्रीला देखील आलाय. काही मालिका कधीही प्रेक्षकांच्या विस्मरणात जात नाहीत त्यातलीच एक म्हणजे 'रात्रीस खेळ चाले'. यातील माई म्हणजेच अण्णा नाईकांची पत्नी आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. मालिकेत माईंची भूमिका शकुंतला नरे यांनी साकारली होती. आता शकुंतला यांनी त्यांची २३ लाखांना फसवणूक झाल्याचं सांगितलंय. .शकुंतला यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझा वन रूम किचन या नाटकासाठी पहिला पगार हा प्रयोगाला दीडशे रुपये होता. ते सुद्धा कमी करायला त्या नाटकाचे लोक चार वेळा माझ्या घरी आले होते. त्यावेळी मी बँकेत आहे काम करत होते. इथल्या दीडशे रुपयांपेक्षा मला तिकडे बरे पैसे मिळत होते पण तरीही मी नवखी असल्यामुळे काहीही म्हणाले नाही. त्यावेळी निर्माते अगदी प्रामाणिकपणे जेवढं ठरलं आहे तेवढं मानधन द्यायचे. माझ्या करिअरमध्ये मला पैसे बुडवणारे प्रोड्यूसर भेटले नाही. आयुष्यात बरेचदा पैसे बुडवणारे लोक भेटतात. माझेही 23 लाख बुडवले आहेत.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'याच इंडस्ट्री मधला एक माणूस आहे. मी त्याचं नाव घेणार नाही पण तो एक चांगला नेपथ्यकार आहे. त्याला मी काम दिलं होतं. पैसे परत मागण्यासाठी मी बरेचदा त्याच्याशी बोलणी केली पण त्यांनी नाही दिले . त्यामुळे तेवीस लाखाला सध्या मी तोट्यामध्ये आहे. त्या माणसावर विश्वास ठेवून मी दुसऱ्याला काम देण्यापेक्षा त्यालाच काम देऊ असं म्हणून ती जबाबदारी त्याच्यावर सोपवली होती. मी माझ्या घराचं काम त्याला दिलं होतं. मी जर तेच घेऊन बसले तर माझं घर पूर्ण झालं नसतं.' .एक मार्ग बंद झाला तर दुसरा उघडतो शकुंतला पुढे म्हणाल्या, 'परमेश्वर एक मार्ग बंद झाला की दुसरा उघडा करून देतो. स्वामी आणि मारुतीरायावर माझी प्रचंड श्रद्धा आहे. माझ्या कठीण प्रसंगाला हे दोघेही माझ्यासाठी धावून आले आहे. मला त्यांचा खूप अनुभव आला आहे. त्यामुळे आपण श्रद्धा ठेवायची ते बरोबर काळजी करणारे आहेत. एकाने आपले नुकसान केले तरीही दुसरी कडून कुठेतरी ते पैसे भरून निघणार आहे. ज्याने मला तेवीस लाखांना फसवलं तो एक इंडस्ट्री मधल मोठं नाव आहे. पण जर मी कोर्ट कचेऱ्या करत बसले तर माझे आणखी एक 23 लाख रुपये जातील त्यापेक्षा मी अजून दुसऱ्या मार्गाने चांगले कमवीन.' .मृत्यूपूर्वी धर्मेंद्र हेमा मालिनी यांना काय म्हणाले होते? अभिनेत्रीचा खुलासा; सांगितलं ते गेल्यानंतर कसं राहतंय कुटुंब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.