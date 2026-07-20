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शेवंता कॅरॅक्टरमुळे वाद! अपूर्वा नेमळेकरच्या 'अनप्रोफेशनल' आरोपांना कृतिकाचं सडेतोड उत्तर, म्हणाली...'वेळेत न येणं,माज दाखवणं...'

KRITIKA TULASKAR REACTS TO APURVA NEMLEKAR UNPROFESSIONAL REMARK:'रात्रीस खेळ चाले' मालिकेतील शेवंता भूमिकेवरून पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे. अपूर्वा नेमळेकरच्या 'अनप्रोफेशनल' वक्तव्यावर कृतिका तुळसकरने व्हिडिओ शेअर करत सडेतोड प्रत्युत्तर दिले.
KRITIKA TULASKAR ON APURVA NEMLEKAR

KRITIKA TULASKAR ON APURVA NEMLEKAR

Esakal

Apurva Kulkarni
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APURVA NEMLEKAR PODCAST SPARKS SHEVANTA ROLE CONTROVERSY: 'रात्रीस खेळ चाले' या मालिकेतील 'शेवंता'ची भूमिका अपूर्वा नेमळेकरने गाजवली. त्यानंतर काही मतभेद झाल्यामुळे तिने मालिका मध्येच सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तिच्या जागी कृतिका तुळसकरने भूमिका साकारली. दरम्यान अशातच अपूर्वाने एका पॉडकास्टमध्ये शेवंताच्या भूमिकेबाबत आणि तिच्या रिप्लेसमेंटबाबत भाष्य केलं. आता तिच्या आरोपांना शेवंताची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कृतिकाने सुद्धा सडेतोड उत्तर दिलय.

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