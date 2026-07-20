शेवंता कॅरॅक्टरमुळे वाद! अपूर्वा नेमळेकरच्या 'अनप्रोफेशनल' आरोपांना कृतिकाचं सडेतोड उत्तर, म्हणाली...'वेळेत न येणं,माज दाखवणं...'

APURVA NEMLEKAR PODCAST SPARKS SHEVANTA ROLE CONTROVERSY: 'रात्रीस खेळ चाले' या मालिकेतील 'शेवंता'ची भूमिका अपूर्वा नेमळेकरने गाजवली. त्यानंतर काही मतभेद झाल्यामुळे तिने मालिका मध्येच सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तिच्या जागी कृतिका तुळसकरने भूमिका साकारली. दरम्यान अशातच अपूर्वाने एका पॉडकास्टमध्ये शेवंताच्या भूमिकेबाबत आणि तिच्या रिप्लेसमेंटबाबत भाष्य केलं. आता तिच्या आरोपांना शेवंताची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कृतिकाने सुद्धा सडेतोड उत्तर दिलय. .अपूर्वा पॉडकास्टमध्ये म्हणालेली की, 'मला मालिका सोडल्यानंतर खूप दु:ख झालं होतं. माझ्या जागी जी कोणती अभिनेत्री भूमिका साकारत होती, तिच्याकडून एक फोन येणं अपेक्षित होतं. नेमकं काय झालं हे तिने जाणून घेतलं नाही. पण मी याकडे दुर्लक्ष करते कारण प्रत्येकजण इतकं प्रोफेशनल नसतं.' .दरम्यान आता अपूर्वाच्या वक्यव्यानंतर शेवंताची रिप्लेसमेंट असणाऱ्या कृतिका तुळसकरने व्हिडिओ शेअर करत संताप व्यक्त केलाय. यावेळी तिने तिची बाजू सुद्धा स्पष्ट केलीय. .कृतिका म्हणाली, 'रात्रीस खेळ चाले या मालिकेतील ती अनप्रोफेशनल अभिनेत्री मीच आहे. मी काहीवेळापूर्वी व्हिडिओ पाहिला ज्यात माझ्याआधी शेवंताची भूमिका साकारली होती, तिने मला अनप्रोफेशनल म्हटलय. तिला मला इतकंच सांगायचं की, 'अनप्रोफेशनल याला म्हणतात, जे सेटवर वेळेवर येत नाहीत. जे कलाकारांशी नीट बोलत नाही. माझ्यामुळेच टीआरपी वाढतो असा माज दाखवतात' हे ते लोक असतात. '.'जेव्हा एखादा निर्माता लाखो रुपये खर्च करतो, तेव्हा कोणताही विचार न करता मालिका सोडून गेलो तर काय होईल? सगळ्यांच्या पोटापाण्याचं काय होईल? याचा विचार न करणं म्हणजे अनप्रोफेशनल म्हणतात. तर एका रात्रीत मालिकेसाठी उभं राहणं आणि कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना पात्राला न्याय देणं याला प्रोफेशनल म्हणतात' असं कृतिका म्हणाली. .'ती म्हणते मी तिला फोन करायला हवा होता, परंतु मी तिला ओळखत पण नाही. ती माझी मैत्रिण सुद्धा नाही. मग मी आलेल्या संधीचं सोनं करू की, काय गं बाई काय झाल? तू मालिका का सोडली हे विचारत बसू. अन् माझ्या बाबतीत प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल बोलण्याचा कोणालाच अधिकार नाही.' असं म्हणत कृतिकाने व्हिडिओ शेअर करत रोष व्यक्त केलाय. .'माझ्या हृदयाचे ठोके बंद झाले अन्...' श्रेयस तळपदेने सांगितला हार्ट अॅटक आल्यावर नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.