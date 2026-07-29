ती मला पगार देत नाही... अपूर्वा नेमळेकरशी पुन्हा भिडली दुसरी शेवंता; म्हणते, 'तिला दुःख झालं असेल कदाचित की...'

छोट्या पडद्यावर सध्या दोन अभिनेत्रींनमध्ये नवीन वाद सुरू झालाय. रात्रीस खेळ चाले या मालिकेने विशेषतः त्यात शेवंता साकारणारी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने अनेक वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. निर्मात्यांसोबत झालेल्या वादामुळे तिने ही मालिका सोडली. त्यानंतर अभिनेत्री कृतिका तुळसकर हिने शेवटची भूमिका साकारली. मात्र काही महिन्यातच या मालिकेने निरोप घेतला. काही महिन्यांपूर्वी अपूर्वाने तिने मालिका का सोडली याचं कारण सांगत निर्मात्यांवरची नाराजी बोलून दाखवली. सोबतच कृतिकाने तिला एकदा फोन करायला हवा होता असं म्हटलं. कृतिकानेदेखील तिला उत्तर दिलं होतं. आता पुन्हा एकदा कृतिकाने अपूर्वाला सुनावलं आहे. .अनफिल्टरड विथ श्रेयस या पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत कृतिका म्हणाली, 'माझ्यामुळे टीआरपी आलाय या सीरियलचा किंवा माझ्यामुळे ही गोष्ट झाली मी ही सीरियल फेमस केली. जी भूमिका प्रेक्षकांनी डोक्यावर एवढी घेऊन ठेवलेली होती त्याला सोडून जाण्याआधी जाणं आणि ती दुसऱ्या कोणीतरी करणं याचं दुःख असू शकतं एखाद्याला. ती मालिका संपली मी तिथून जशी निघाले त्या सेटवरून मी तिथून बाहेर पडले त्या कॅरेक्टरमधून. आणि मला असं वाटतं एक कलाकार म्हणून ना तुम्ही स्विच ऑन स्विच ऑफ होणं खूप जास्त गरजेचं आहे.'.ती पुढे म्हणाली की, 'व्हिडीओ करण्यामागचे फक्त एक छोटेसं कारण असं सांगते मी असंच फेसबुक स्क्रोल करत होते आणि मला ना तो व्हिडीओ दिसला आणि त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक असं बोललं गेलं होतं ज्या व्यक्तीसोबत मी काहीच म्हणजे ब्र पण नाही. आम्ही फोनवर पण नाही बोललो कधी आम्ही असं पास पण नाही झालो. एकमेकांना वारा पण नाही लागला आमचं एकमेकांना तर ती व्यक्ती कसं म्हणू शकते की मी अनप्रोफेशनल आहे. माझ्याबद्दल प्रोफेशनलिझम किंवा अनप्रोफेशनलिझम मी करतेय किंवा मी अशी आहे याच्याबद्दल बाहेर अफवा पसरवण्याचा हक्क कोणालाच नाहिये. करेक्ट तो व्यक्ती जोपर्यंत माझ्यासोबत काम नाही करत आहे तोपर्यंत. आणि जरी काम केलं असेल त्या व्यक्तीने तरी ती व्यक्ती मला पे करत नाही आहे. म्हणजे एखाद्याचं नुकसान नाही झालं त्या गोष्टीमुळे तर त्याला मला बोलायचा हक्कच येत नाही.'.'मामाच्या गोव्याला जाऊया'मध्ये मकरंद अनासपुरेंची धमाकेदार एन्ट्री; एकाच संवादात गुंफली १५ चित्रपटांची नावं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.