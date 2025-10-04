Premier

नव्या वर्षात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार ‘रावण कॅालिंग’ ; दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर पहिली झलक प्रदर्शित

Rawan Calling Movie Teaser Out : रावण कॉलिंग या नवीन मराठी सिनेमाची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. सिनेमाचा टीझर नुकताच रिलीज करण्यात आला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : मराठी पडद्यावर लवकरच एका थ्रिलर, कॅामेडी सिनेमाची एंट्री होणार असून येत्या नवीन वर्षात म्हणजेच ९ जानेवारी २०२६ मध्ये ‘रावण कॉलिंग’ हा धमाल चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर या चित्रपटाचे मोशन पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या चित्रपटाबद्दलची उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे.

