'माझ्या मुलगी तिच्या इच्छेने किसिंग सीन करु शकते' रवीना टंडन मुलीबद्दल बोलताना म्हणाली, 'मी इंटिमेंट सीननंतर 100 वेळा दात घासले!'

Raveena Tandon Says Her Daughter Can Do Kissing Scenes If She’s Comfortable: रवीना टंडनने आपल्या मुलीबद्दल आणि किसिंग सीनवरील तिच्या भूमिकेबद्दल दिलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. तिने सांगितलं की तिच्या मुलीला किसिंग सीन करायचा असेल तर ती करू शकते.
बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री रविना टंडन हिने 90 च्या दशकात अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये काम केलं. अनेक मोठ्या सेलिब्रिटीसोबत तिने स्क्रीन शेअर केलीय. तसंच ती तिच्या बेधडक वागण्यामुळे सुद्धा ओळखली जाते. दरम्यान पत्थर के फूल या तिच्या पहिल्या चित्रपटातील तिच्या अभिनयानं तिनं प्रेक्षकांचं मन जिंकलं.

