'माझ्या मुलगी तिच्या इच्छेने किसिंग सीन करु शकते' रवीना टंडन मुलीबद्दल बोलताना म्हणाली, 'मी इंटिमेंट सीननंतर 100 वेळा दात घासले!'

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री रविना टंडन हिने 90 च्या दशकात अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये काम केलं. अनेक मोठ्या सेलिब्रिटीसोबत तिने स्क्रीन शेअर केलीय. तसंच ती तिच्या बेधडक वागण्यामुळे सुद्धा ओळखली जाते. दरम्यान पत्थर के फूल या तिच्या पहिल्या चित्रपटातील तिच्या अभिनयानं तिनं प्रेक्षकांचं मन जिंकलं..दरम्यान रविना नेहमीचं तीच्या तत्वांवर आणि अटींवर राहिली. रविनाने आजपर्यंत कधीही एकाही चित्रपटात किसिंग सीन दिलेला नाही. एकदा सिनेमाच्या शुटिंगवेळी एका हिरोचे ओठ तिच्या ओठांना लागले. तेव्हा रविना इतकी वैतागली की लगेच तिने जाऊन दात घासले. एक वेळा नाही तर १०० वेळा तिने दात घासले. त्यानंतर तिला उलटी सुद्धा झाली..दरम्यान या सगळ्यानंतर प्रत्येक सिनेमामध्ये नो किसिंग पॉलिसी आणली. परंतु आता रविनाने मुलीला याबाबत सुट दिली आहे. एका मुलाखतीमध्ये बोलाताना रविना म्हणाली की, 'माझी मुलगी राशाला कोणासोबत किस करायची असेल तर ती करु शकते. सर्वस्वी तो तिचा निर्णय आहे. ती कम्फर्टेबल असेल तर ते ती करु शकते. परंतु तिला किसिंग करण्यासाठी कोणी फोर्स करु शकत नाही.' तिच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर सध्या खुप चर्चा रंगलीय. .रविनाने आजपर्यंत कधीही ऑन स्क्रीन किसिंग सीन दिलेला नाही. तिने नेहमीच नो किसिंग पॉलिसी पाळली आहे. तिच्या मते किसिंग ही फार वयक्तिक गोष्ट आहे. तिला ऑन स्क्रीन असे सीन करणं योग्य वाटत नाही. त्यामुळे कोणताही सिनेमा साईन करण्यापूर्वी ती नो किसिंगची अट घालते. परंतु अभय चित्रपटाच्या शुटिंगवेळी चुकून झालेल्या किसिंगमुळे प्रचंड त्रास झाला. .रवीना टंडन वयाच्या 21 व्या वर्षी आई झाली. तिने दोन मुलींना दत्तक घेत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. तिच्या या निर्णयानंतर तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. रविनाने लग्नाआधी मुलींना लपवून ठेवलं होतं. परंतु नंतर लोकांना या तिच्याच मुली असल्याचं म्हणत ट्रोल केलं. .'तो जेव्हा सेटवर यायचा तेव्हा...' अभिनेत्री सविता प्रभुणे यांनी सांगितला सलमानसोबत काम करण्याचा अनुभव, म्हणाल्या...'तेरे नामच्या शुटवेळी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.