RAVI KISHAN FUNNIEST RUMOURS REVEALED: बॉलिवूड अभिनेते रवि किशन हे नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांचा हटके अंदाज आणि अजब वक्तव्य याची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. दरम्यान काही काळापूर्वी रवी किशन यांच्याबाबत एक अफवा पसरली होती. ते प्रत्येक शॉट देण्यापूर्वी २० लिटर दूध आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांनी अंघोळ करतात असं म्हटलं जातं होतं. दरम्यान अशातच रवि किशन यांनी याबाबत सत्य सांगितलं आहे. .माधुरी दीक्षितच्या 'कौन होणार करोडपती' या कार्यक्रमात रवि किशन यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी माधुरीनं त्यांना विचारलं की, 'स्वत:बद्दल ऐकलेल्या अशा कोणत्या अफवा आहेत ज्या एकूण तुम्हाला आश्चर्य वाटलं होतं.' यावर रवि किशन यांनी मजेशीर किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, 'मी ऐकलेली सगळ्यात मजेशीर गोष्ट म्हणजे मी प्रत्येक शूटआधी दूध आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांनी अंघोळ करतो. लोक म्हणतात, हा २० लिटर दुधाने अंघोळ करतो आणि मग शॉट देतो' ही अफवा ऐकून मला खूप असू आलेलं" असंही त्यांनी सांगितलं. .यानंतर रवि किशन यांनी शूटिंगसाठी जाण्यापूर्वीचा एक अनुभव सांगितला. सकाळी फ्लाइट पकडून शूटिंगला जाण्यापूर्वी ते संपूर्ण रात्र गोरखपूरमधील विविध घाटांवर गेले होते, असं त्यांनी सांगितलं. तसंच, "तुम्ही माझ्यासोबत काम केलं आहे, मी असं काही करताना कधी पाहिलं आहे का?" असा प्रश्न त्यांनी माधुरीला विचारला. त्यावर माधुरीने नकार दिला. रवि अनेकदा रात्रभर प्रवास करून थेट शूटिंगला येत असत, असं माधुरीने सांगितलं..अंगावर बिकिनी, त्यावर ओम-त्रिशूळ असलेला रॅप स्कर्ट, Kendall Jenner लूक पाहून नेटकरी संतापले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.