'आईने हातात पैसे दिले अन् म्हणाली ‘इथून निघून जा'; रवी किशन यांच्या आयुष्यातला धक्कादायक किस्सा

RAVI KISHAN AAP KI ADALAT INTERVIEW: अभिनेते रवी किशन यांची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. त्यांच्या जुन्या मुलाखतीचे, वक्तव्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. दरम्यान अशातच रवी किशन यांचा एक जुना किस्सा चर्चेत आलाय. एका चोरीच्या घटनेनंतर वडिलांनी केलेल्या मारहाणीत रवी किशन घर सोडून पळून गेले होते. 'आप की अदालत' या कार्यक्रमात त्यांनी खुलासा केला होता. .'आप की अदालत'मध्ये रवी किशन यांना त्यांच्या बालपणीची आठवण विचारण्यात आली. त्यावेळी बोलताना त्यांनी चोरी केल्याचं मान्य केलं. लहानपणी हनुमान मंदिरातून ते पैसे चोरायचे असं त्यांनी सांगितलं. 'मंदिरात एक-दोन फेऱ्या मारून नाणी घ्यायचो' असं ते मुलाखतीत म्हणाले..रवी किशन यांनी सांगितलं की, 'एकदा त्यांना वडिलांच्या दुकानातून पैसे चोरताना पकडलं. वडिल प्रचंड संतापले आणि त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की, आईने काही पैसे देऊन तिथून निघून जाण्यास सांगितलं.'.त्या रवी किशन यांना म्हणाल्या... 'इथून निघून जा, नाहीतर तुझा जीव जाईल'. त्यामुळे रवी किशन रातोरात घरातून निघाले आणि ट्रेन पकडून दूर गेले. वडील आपली हत्या करतील, अशी त्यावेळी आपल्याला भीती वाटत होती, असंही त्यांनी सांगितलं..दरम्यान रवी किशन यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर ‘धमाल 4’ या चित्रपटात दिसले होते. त्यानंतर आता ते आर्यभट्ट का जीरो या सिनेमात पहायला मिळणार आहेत. तसंच ‘खोसला का घोसला 2’ आणि ‘नागजिला’ या सिनेमातही ते दिसणार आहेत. .अशी सासू सर्वांना मिळो! मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल म्हणाल्या…'मला अजिबात तिची सासू वगैरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.