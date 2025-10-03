कांतारा चॅप्टर 1ची सगळीकडे हवा ! पण नक्की काय आहे पंजुर्ली देव आणि गुलिगा देवताची खरी कहाणी ?

Kantara Chapter 1 Real Story : रिषभ शेट्टी दिग्दर्शित बहुप्रतीक्षित कांतारा चॅप्टर 1सिनेमाची उत्सुकतेची चर्चा होती. 2 ऑक्टोबरला हा सिनेमा अखेर रिलीज झाला. या सिनेमाने रिलीज होताच बॉक्स ऑफिसवर तगडी कमाई केली आहे. पहिल्याच दिवशी या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर 60 करोड रुपये कमावले आहेत. .प्रेक्षकांना या सिनेमातील दृश्य आणि कथाच नाहीतर तर ती संस्कृती आणि त्यांच्यामागच्या अध्यामात्मिकतेचीही भुरळ पडली आहे. हा सिनेमा कर्नाटकच्या संस्कृतीशी संबंधित आहे. तिथे असलेली भूत कोला परंपरा आणि पंजुर्ली देवाची, गुलिगा देवाची पूजा यावर हा सिनेमा आधारित आहे. .पण ही भूत कोला परंपरा नेमकी काय ? पंजुर्ली देव आणि गुलिगा देवाची नेमकी कथा काय ? याविषयी अनेक प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात आहे. तर जाणून घेऊया याच देवांच्या कथेविषयी. .पुराण कथांनुसार, पंजुर्ली देवाला भूमी आणि शेतीवाडीचं रक्षण करणारा देव म्हणून मानलं गेलं आहे. हा देव सुख समृद्धी आणि शांतीचा आशीर्वाद देतो. तर गुलिगा देव न्यायप्रिय आणि कठोर देवता आहेत. त्यांना सत्य आणि धर्माचं रक्षण करण्यासाठी ओळखलं जातं. कांतारा चॅप्टर 1 मध्ये पंजुर्ली देव आणि गुलिगा देवीच्या कथेला दाखवण्यात आलं आहे पण त्यांची नेमकी पौराणिक कथा काय ? वाचा .पंजुर्ली देवाची कथा कर्नाटक राज्याच्या सीमाभागातील संस्कृतीमध्ये पंजुर्ली देवाला भूमी आणि निसर्गाचं रक्षक मानलं जातं. स्थानिक कथेनुसार भगवान विष्णू यांनी भूमीचं रक्षण आणि लोकांच्या शेतीचं रक्षण करण्यासाठी वराह अवतार घेतला. वराह अवतारानंतर पंजुर्ली अवताराची निर्मिती झाली. पंजुर्ली देव जंगली डुक्कराचं प्रतीक आहे जे शेतीचं जंगली जनावरापासून रक्षण करतात. ग्रामीण संस्कृतीनुसार असं मानलं जातं जर एखाद्या गावाने यांची पूजा केली नाही तर गाव संकट, रोगराई आणि दुष्काळ या गोष्टींचा सामना करतात. पण यांची पूजा केली तर गावात शांतता, समृद्धी आणि आनंद नांदतो. .गुलिगा देवाची पौराणिक कथा गुलिगा देवाला न्यायप्रिय आणि धर्माचं रक्षक म्हणून ओळखलं जात. लोककथेनुसार हे शंकराचे गण आहे. त्यांना धर्म आणि सत्याचं रक्षण करण्यासाठी भगवान शंकरानी पृथ्वीवर पाठवलं आहे. असं मानलं जात जी महादेवांनी पाण्यात फेकलेल्या खड्यापासून गुलिगा देवाचा जन्म झाला. या देवाचा स्वभाव जन्मतःच तापट आणि शिस्तप्रिय होता. जेव्हा कोणतीही व्यक्ती अधर्माने वागतो, अन्यायाने वागतो किंवा खोटं बोलतो तेव्हा गुलिगा देव त्याला शिक्षा करतात अशी कथा आहे. त्यामुळे लोक गुलिगा देवाची पूजा अतिशय श्रद्धा आणि भीतीने करतात. यांच्या कृपेने गावात न्याय स्थापित होतो आणि वाईटाचा नाश होतो असं मानलं जातं. .भूता कोला म्हणजे काय ?दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील किनारपट्ट्याकंदील भागात राहणाऱ्या एका समुदायाकडून या दोन्ही देवतांची पूजा केली जाते. त्यावेळी सादर केल्या जाणाऱ्या कलाप्रकाराला भूता कोला म्हटलं जात. ही लोककला सादर करणारे कलावंत एका विशिष्ट समाजातील विशिष्ट कुटूंबातील असतात. वाड वडिलांपासून ही कला सादर करण्याची परंपरा या कुटूंबात असते. .जी व्यक्ती गावातील पूजेवेळेस ही कला सादर करते तेव्हा त्या व्यक्तीमध्ये देवाचं वास असतो. हे विधिनाट्य असून देवता प्रसन्न होऊन त्यांना आशीर्वाद देतात. गावातील लोक ती कला सादर करणारा व्यक्तीसमोर त्यांचे प्रश्न मांडतात आणि त्यावेळी पंजुर्ली किंवा गुलिगा त्या व्यक्तीमध्ये प्रवेश करून त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देतात अशी मान्यता आहे. .Kantara Chapter 1 Box Office : 'कांतारा चॅप्टर 1' वादळ! पहिल्या दिवशी केली तब्बल 'इतक्या' कोटींची कमाई, छावा-सैयारासह 10 चित्रपटांचा मोडला रेकॉर्ड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.