कांतारा चॅप्टर 1ची सगळीकडे हवा ! पण नक्की काय आहे पंजुर्ली देव आणि गुलिगा देवताची खरी कहाणी ?

Real Story Of Kantara Fame Panjurli Dev & Guliga Dev : रिषभ शेट्टी दिग्दर्शित कांतारा चॅप्टर 1 सिनेमा रिलीज झाल्यापासून चर्चेत आहे. पण या सिनेमात दाखवण्यात आलेल्या पंजुर्ली आणि गुलिगा देवांची गोष्ट नेमकी काय आहे जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Kantara Chapter 1 Real Story : रिषभ शेट्टी दिग्दर्शित बहुप्रतीक्षित कांतारा चॅप्टर 1सिनेमाची उत्सुकतेची चर्चा होती. 2 ऑक्टोबरला हा सिनेमा अखेर रिलीज झाला. या सिनेमाने रिलीज होताच बॉक्स ऑफिसवर तगडी कमाई केली आहे. पहिल्याच दिवशी या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर 60 करोड रुपये कमावले आहेत.

Kantara Chapter 1

