‘या’ मुजरा शैलीतील गाण्यासाठी रेखांनी 3 दिवस केली फक्त बोटांची प्रॅक्टिस; जुन्या गाण्याचा भन्नाट किस्सा माहितीये का?

ASHA BHOSLE IN ANKHON KI MASTI KE TIMELESS SONG: हिंदी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा यांच्या सौंदर्याचे, अभिनायचे आणि नृत्याचे लाखो चाहते आहेत. आपल्या नृत्याने आणि चेहऱ्यावरील हावभावांची चर्चा आजही होताना पहायला मिळतेय. रेखा यांच्या कारकिर्दीतील असंच एक गाजलेलं गाणं म्हणजे 'इन आँखों की मस्ती के'. या गाण्यातील त्यांची नजाकत, बोटांच्या हालचाली आज देखील प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. या गाण्यामागे रेखा यांनी घेतलेल्या मेहनतीचा किस्साही खास आहे..रेखा यांचा १९८१ मध्ये 'उमराव जान' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. हिंदी सिनेसृष्टीतील क्लासिक सिनेमांपैकी एक मानला जातो. या सिनेमातील गाणी आजही लोकप्रिय आहेत. 'इन आँखो की मस्ती के' हे त्या पैकी एक गाजलेलं गाणं. डोळ्यातील व्यक्त होणाऱ्या भावना आणि बोटांच्या नाजूक हालचाली, मुजरा शैलीतील नृत्याची नजाकत सगळ्या प्रेक्षकांना भावलं..इन आँखों की मस्ती के’ या गाण्यातील प्रत्येक हावभाव आणि हाताच्या बोटांची हालचाल अत्यंत नजाकतीने सादर करण्यात आली आहे. या हालचाली प्रभावीपणे पडद्यावर उतरवण्यासाठी रेखा यांनी विशेष मेहनत घेतल्याचं सांगितलं जातं. ‘उमराव जान’मधील अभिनयासाठी रेखा यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला होता. या भूमिकेमुळे त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीला एक वेगळी उंची मिळाली..‘इन आँखों की मस्ती के’ या गाण्याला ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांनी आवाज दिला होता. या गाण्याचं संगीत खय्याम यांनी दिलं, तर गीतलेखन शहरयार यांनी केलं. संगीत, शब्द, गायन आणि रेखा यांची अदाकारी यांचा सुंदर संगम या गाण्यात पाहायला मिळतो. रेखा यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला होता. या भूमिकेमुळे त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीला एक वेगळी उंची मिळाली..VIRAL VIDEO: ‘रीटेक्सपासून रासपर्यंत’; ऐश्वर्या नारकर यांचा गरबा पाहिलात का? नेटकरी म्हणाले… .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.