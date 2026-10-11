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‘या’ मुजरा शैलीतील गाण्यासाठी रेखांनी 3 दिवस केली फक्त बोटांची प्रॅक्टिस; जुन्या गाण्याचा भन्नाट किस्सा माहितीये का?

REKHA ICONIC MUJRA DANCE PERFORMANCE IN UMRAO JAAN: रेखा यांच्या ‘उमराव जान’ चित्रपटातील ‘इन आँखों की मस्ती के’ हे गाणं आजही लोकप्रिय आहे. आशा भोसले यांचा आवाज, खय्याम यांचं संगीत आणि रेखा यांच्या मुजरा शैलीतील अदाकारीची खासियत जाणून घ्या.
REKHA ICONIC MUJRA DANCE PERFORMANCE

REKHA ICONIC MUJRA DANCE PERFORMANCE

esakal

Apurva Kulkarni
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ASHA BHOSLE IN ANKHON KI MASTI KE TIMELESS SONG: हिंदी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा यांच्या सौंदर्याचे, अभिनायचे आणि नृत्याचे लाखो चाहते आहेत. आपल्या नृत्याने आणि चेहऱ्यावरील हावभावांची चर्चा आजही होताना पहायला मिळतेय. रेखा यांच्या कारकिर्दीतील असंच एक गाजलेलं गाणं म्हणजे 'इन आँखों की मस्ती के'. या गाण्यातील त्यांची नजाकत, बोटांच्या हालचाली आज देखील प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. या गाण्यामागे रेखा यांनी घेतलेल्या मेहनतीचा किस्साही खास आहे.

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