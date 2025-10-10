'या' अभिनेत्यावर जीव ओवाळून टाकायची रेखा! लग्न केलं, परंतु त्याच्या आईने धक्के मारत बाहेर काढलं, संसार सुरु होण्याआधीच मोडला

अभिनेत्री रेखाचं नाव घेतलं की, आठवतात ते 90 च्या दशकातील चित्रपट आणि सुपरहिट गाणी. रेखा यांनी आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांनी अनेक चित्रपटातून आपल्या अभिनयाचे वेगवेगळे अंग चाहत्यांना दाखवून दिले. त्यांचा साधेपणा, तसंच सुंदर रुप प्रेक्षकांच्या काळजाला स्पर्श करुन जात होतं. 90 दशकातील सुंदर अभिनेत्री म्हणून रेखा यांची ओळख असायची. 10 ऑक्टोंबरला रेखाचा वाढदिवस असतो. त्या आता 70 वर्षांच्या झाल्या आहे. .रेखा यांच्याबद्दल अनेक किस्से आहेत. रेखा आणि अमिताभ यांच्या प्रेम प्रकरणाची चर्चा तर संपुर्ण बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्ध आहे. रेखाचं अमिताभ सोबत जिवापाड प्रेम होतं. इतकं की, ती आजदेखील त्यांच्या नावाचं सिंदूर भांगेत भरते. इतकं सगळं असताना एकेकाळी रेखा एका अभिनेत्याच्या प्रेमात पार वेडी झाली होती. त्या अभिनेत्यासाठी ती वाट्टेल करायला तयार होती. .अभिनेत्री रेखा हिचं साईड अॅक्टर विनोद मेहरावर जीवापाड प्रेम होतं. विनोद मेहरांनी अभिनय क्षेत्रात नेहमी दुसरी बाजू निभावली. भावाच्या भूमिकेत, किंवा कोणत्याही साईड भूमिकेत ते पहायला मिळायचे. त्यांनी अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलं. त्यांच पहिलं लग्न अभिनेत्री मीना ब्रोकासोबत झालं होतं. परंतु जेव्हा विनोद यांना हृदयविकाराचा झटका आला त्यावेळी त्याचं नात बिघडलं. त्यानंतर विनोद मेहरा यांच्या आयुष्यात रेखा आली..रेखा आणि विनोद मेहरा यांचं एकमेकांवर जीवापाड प्रेम होतं. त्याच्या बॉलिवूडमध्ये मोठ्या चर्चा व्हायच्या. त्या काळी अशा सुद्धा चर्चा रंगल्या होत्या की, रेखा आणि विनोद यांनी कोलकत्त्यामध्ये लग्न केलं. जेव्हा नव्या नवरीला घेऊन विनोद घरी आले. त्यावेळी त्यांच्या आईने लग्नाला नापसंती दाखवली. त्यांना दोघांचं लग्न मान्य नव्हतं. त्यामुळे रेखासारख्या नव्या नवरीला त्यांनी दारातूनच धक्के मारत बाहेर काढलं. नवं लग्न झालेलं जोडपं रस्त्यावर आलं. त्यानंतर रेखा आणि मेहरा यांचं संसार सुरु होण्याआधीच मोडला. परंतु प्रेम मात्र कायम टिकून राहिलं. .मेहरांनी किरण मेहरासोबत लग्न केलं. पंरतु २ वर्षातच त्यांचा मृत्यू झाला. तेव्हा त्याच्या पत्नी किरण मेहरा यांनी एका मुलाखतीमध्ये रेखा आणि विनोद यांच्या नात्याबद्दल अनेक खुलासे केले होते. त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या होत्या की, 'विनोदच्या आयुष्यात शेवटपर्यंत कोणी साथ दिली असेल तर ती रेखा होती. रेखा अत्यंत प्रेमळ आहे. आमच्या लग्नात सुद्धा तिने हजेरी लावली होती. आजही आमचे घरगुती संबंध आहे.'.थलपती विजयच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी; तब्बल 3 तास पोलिसांचं सर्च ऑपरेशन, मेलद्वारे दिली धमकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.