‘सोबत राहा, महिन्याला स्टायपेंड देतो’; विवाहित निर्मात्याची रेणुका शहाणेंना विचित्र ऑफर, प्रस्ताव ऐकून अभिनेत्रीला बसला धक्का

RENuka SHAHANE HUM AAPKE HAIN KOUN CAREER AND CASTING COUCH STORY: अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांनी आजपर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या आहेत. आता रेणुका शहाणे यांचा दुपहियाचा नवा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीरिजमुळे त्यांची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अशातच त्याची जुनी मुलाखत चर्चेत आलीय. त्या मुलाखतीत त्यांनी करिअरबाबत तसंच कास्टिंग काऊटबाबत अनेक खुलास केले होते. चुकीच्या तडजोडी करण्याऐवजी त्यांनी आपल्या तत्वांवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी संगितलं..2025 मध्ये झूमला दिलेल्या मुलाखतीत रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल सांगितलं होतं. त्या म्हणालेल्या की, 'एका विवाहित निर्मात्याने त्यांच्या घरी येत एका साडी कंपनीसाठी ब्रँड अॅम्बेसेडर बनण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु त्या बदल्यास त्याने रेणुका यांच्यासोबत खासगी गोष्टीचा मागणी केली होती. त्याच्यासोबत राहण्याच्या बदल्यात दर महिन्याला स्टायपेंड देण्याची ऑफर त्याने दिली होती' असं रेणुका यांनी सांगितलं. हा प्रस्ताव ऐकून रेणुका आणि त्यांच्या आईला धक्का बसला होता. त्यांनी त्या निर्मात्याला स्पष्टपणे नकार दिला..बालीत सुट्टी एन्जॉय करणं पडलं महागात! नुसरत भरुचा हिचा भीषण अपघात, ऑक्सिजन सपोर्टवर मुंबईत आणलं, Video.या अनुभवाबद्दल रेणुका यांनी सांगितलं की, 'एखाद्या प्रसिद्ध निर्मात्याचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर करिअरवर परिणाम होण्याची भिती होती. कोणत्या प्रोजेक्टमधून काढण्याची किंवा पुढे काम कमी मिळण्याची भीती होती. पंरतु मी आपल्या तत्वांशी तडजोड केली नाही. मी कामासाठी कोणत्याही चुकीचा मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा स्वत:च्या मूल्यांवर ठाम राहणं पसंत केलं.'.रेणुका शहाणे यांच्या कारकिर्दीत ‘हम आपके हैं कौन’ या चित्रपटातील त्यांची भूमिका विशेष गाजली. या चित्रपटात त्यांनी साकारलेली भाभीची व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली. .फ्लॅट, लीज आणि कथित बनावट सह्या;अक्षय कुमारच्या बहिणीची फसवणूक केल्याप्रकरणी मनसे नेत्याला अटक, ‘Three’चं ‘Thirty’ केलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.