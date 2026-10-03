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‘सोबत राहा, महिन्याला स्टायपेंड देतो’; विवाहित निर्मात्याची रेणुका शहाणेंना विचित्र ऑफर, प्रस्ताव ऐकून अभिनेत्रीला बसला धक्का

RENuka SHAHANE REVEALS SHOCKING STIPEND OFFER FROM PRODUCER: रेणुका शहाणेंनी 2025 मधील मुलाखतीत करिअरच्या सुरुवातीचा अनुभव सांगितला. विवाहित निर्मात्याने त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या प्रस्तावाचा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला.
RENuka SHAHANE

RENuka SHAHANE

esakal

Apurva Kulkarni
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RENuka SHAHANE HUM AAPKE HAIN KOUN CAREER AND CASTING COUCH STORY: अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांनी आजपर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या आहेत. आता रेणुका शहाणे यांचा दुपहियाचा नवा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीरिजमुळे त्यांची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अशातच त्याची जुनी मुलाखत चर्चेत आलीय. त्या मुलाखतीत त्यांनी करिअरबाबत तसंच कास्टिंग काऊटबाबत अनेक खुलास केले होते. चुकीच्या तडजोडी करण्याऐवजी त्यांनी आपल्या तत्वांवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी संगितलं.

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Renuka Shahane
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