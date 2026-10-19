मी मेले समजून हमसून रडत होता, शेवटी त्याला... रेणुका शहाणेंनी सांगितलं 'हम आपके है कौन'च्या त्या सीननंतर काय घडलेलं

लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिच्या सोनी टीव्हीवरील 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमाची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुरू आहे. नुकतीच या शोमध्ये लोकप्रिय अभिनेत्री रेणुका शहाणे, अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांनी हजेरी लावली होती. या तीनही अभिनेत्रींनी 'हम आपके है कौन' या चित्रपटात एकत्र काम केलेलं. आता या कार्यक्रमात बोलताना तिघींनीही या चित्रपटाच्या आठवणी सांगितल्या. विशेष करून तो सीन जेव्हा रेणुका पायऱ्यांवरून पडतात आणि त्यांचा मृत्यू होतो. या सीनच्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या आठवणी आहेत. रेणुका यांनी या सीनवरून त्यांच्या मैत्रिणीच्या मुलाची आठवण सांगितली. तर माधुरीने रिमा लागू यांची आठवण सांगितली. .'हम आपके है कौन' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडलेलं. आजही हा चित्रपट आयकॉनिक म्हणून ओळखला जातो. या चित्रपटाची आठवण सांगत रेणुका म्हणाल्या, 'आजही पूजा भाभीच्या मृत्यूचा सीन सगळ्यात दुःखद सीनपैकी एक आहे. माझ्या एका मैत्रिणीचा पुतण्या तो चित्रपट पाहिल्यानंतर माझा डेथ सीन पाहून इतका रडला की, शेवटी ती त्याला माझ्या घरी घेऊन आली. तिने त्याला मला दाखवलं आणि म्हटलं, 'हे बघ, ही तुझी आंटी इथे आहे.' आणि तेव्हा मी खरोखर जिवंत असल्याची त्याची खात्री पटली आणि त्यानंतर त्याला हायसं वाटलं.' .त्यावर माधुरीने प्रतिक्रिया दिली. ती म्हणाली, 'रीमाजींना देखील त्या सीननंतर स्वतःला सावरण्यासाठी खूप वेळ लागला, खूप वेळ त्या रडत होत्या, त्या सीननंतर त्या प्रचंड भावुक झाल्या होत्या.' पुढे रेणुका म्हणाल्या, 'सीन जरी इतरांना रडवणारा होता तरी , मला मात्र काहीच लागलं नव्हतं. त्यांनी खास माझ्यासाठी स्पंज पॅडिंग असलेला जिना तयार केला होता, त्यामुळे मला पडल्याचं अजिबात जाणवलं नाही. मला दुखापत होत असल्याचं दाखवण्यासाठी खरं तर खूप अभिनय करावा लागला होता! .त्याने स्वतःच स्वतःचा जीव घेतला... लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या निधनावर भाऊ पुरुषोत्तम बेर्डे यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले- कुणाचंही ऐकलं नाही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.