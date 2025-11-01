त्याच्यावरून संस्कार नाही ठरत... रेणुका शहाणेंनी मांडलं मत; म्हणतात- काही जणी पदर घेतात पण इतक्या घाणेरड्या...

आपल्या अभिनयाने आणि आपल्या सुमधुर हास्याने प्रेक्षकांना वेड लावणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपटात काम केलं. मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषेत त्यांनी आपला ठसा उमटवला. त्यांची 'हम आपके है कौन' मधील भूमिका प्रचंड गाजली. रेणुका या कायमच आपले विचार बिनधास्तपणे मांडताना दिसतात. एका मुलाखतीत त्यांनी डोक्यावर पदर घेण्याबद्दल भाष्य केलंय. आपल्याला ती प्रथा आवडत नाही असं त्या म्हणाल्या आहेत. त्यामागचं कारणही त्यांनी सांगितलंय. .रेणुका यांनी अमुक तमुकला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या, 'मला तो डोक्यावर पदर घेणं वगरे हा प्रकार अजिबात आवडत नाही. मला ते असं जुन्या पद्धतीचं वाटतं. आपल्याला मागे घेऊन जाणारं वाटतं. असं नाहीये की ते चांगलं दिसत नाही. ते खूप छान दिसतं. पण ते जे पेलवण्याचं प्रेशर जे काही आहे ना ते फक्त बायकांवर असतं. मला ते पटत नाही. पण मला असंही वाटतं की त्याच्यावरून कुणाचे संस्कार दिसत नाहीत. मी अनेक पदर घेतलेल्या अत्यंत वाईट बायका पाहिलेल्या आहेत. पदर घेतात, सगळं करतात, देवघर स्वच्छ ठेवतात, देवाची पूजा करतील पण इतक्या घाणेरड्या स्वभावाच्या असतात त्या. की त्याच्यामुळे काही दिसत नाही.''.रेणुका पुढे म्हणाल्या, 'आणि दुसरीकडे इतर कपडे घालणाऱ्या मुली ज्या आपल्या सासू- सासऱ्यांसाठी खूप करतात अशाही मी पाहिलेल्या आहेत. म्हणजे तुमचं आचरण काय आहे ते महत्वाचं आहे की तुमचा वेष महत्वाचा आहे. त्यामुळे मी याच्या विरोधात आहे. पण माझा नवरा मला म्हणतो की नाही नाही तू केलं पाहिजेस हे सगळं. आणि मी ऐकते त्यांचं. मीसुद्धा पदर घेते. मलाही आवडतं माझ्या सासरकडच्यांनी माझं कौतुक केलेलं. बऱ्याच माझ्या मैत्रिणी म्हणतात की काय हा वेडेपणा आहे. तू नाहीयेस ही. पण मी म्हंटल की नाही. एक हा भाग सुद्धा आहे माझ्यात. नाही असं नाहीये. तुमची लढाई तुम्ही निवडायची आहे.' .रेणुका या शेवटच्या 'देवमाणूस' या चित्रपटात दिसल्या होत्या. यात अभिनेते महेश मांजरेकर त्यांच्या सोबत मुख्य भूमिकेत होते. .म्हणून अमृता खानविलकरसोबतचे फोटो शेअर करत नाही... सई ताम्हणकरने सांगितलं कारण; म्हणाली- मैत्रीमध्ये... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.