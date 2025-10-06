मी दमलीये! लग्नानंतर आशुतोष यांच्या पाहुण्यांना कंटाळलेल्या रेणुका शहाणे; शेवटी एके दिवशी रागात...

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलंय. 'हम आपके हैं कौन' चित्रपटातून रेणुका यांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यांचं मधाळ हसू प्रेक्षकांना आजही घायाळ करतं. त्यांनी आशुतोष राणा यांच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. त्यांना दोन मुलं आहेत. मात्र लग्नानंतर आशुतोष यांच्या पै- पाहुण्यांमुळे त्या वैतागल्या होत्या. आपण आणखी सहन करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी ही गोष्ट आशुतोष यांना सांगितली होती. तेव्हा आशुतोष त्यांना काय म्हणालेले हे त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. .रेणुका यांनी अमुक तमुक या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मला माझ्या घरी लोकं आलेली आवडत नाही. म्हणजे हे लग्न झाल्यानंतर मला एक शॉक होता की एकही दिवस आम्ही फक्त दोघजण नव्हतो घरात. सतत कोणीतरी असायचं. त्यांचं जगणंच तसं असतं. त्या माझ्या नणंदा पण आहेत किंवा मोठे दिर आहेत. त्यांच्या घरात म्हणजे ते असं ओपन डोअर पॉलिसी आहे की कधी कोणी यावं भरपूर जेवावं, जावं. आणि तशी मी अजिबात तशी नाहीये कारण मला माझं घर म्हणजे इट्स माय स्पेस. अगदी सॉलिट्युड. तर तिकडे मला लक्षात आलं की लग्नानंतर मी पहिली पाच सहा वर्ष सकाळ ते संध्याकाळ आपलं लोकं येतायत, त्यांना खायला घाला, त्यांना एंटरटेन करा आणि हेच चालू होत.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'आणि अर्थात मुलं लहान, हे दोन्हीही मॅनेज करणं मोठं कुटुंब असल्यामुळे ते कधी कधी मुंबईला येऊन राहायचे. तेव्हा मग त्यांच्या सेवेत असणं. तर मी थकले रे. म्हणजे मला वाटलं की हे नाही, मी असं हे नाहीये जगू शकत मला दुसरं काही करण्यात म्हणजे स्कोपच नव्हता. ताकदच नव्हती आणि मग मी एकदा त्यांना सांगितलं राणाजींना की सॉरी पण म्हणजे कसं आहे की तुम्ही बाहेर जाऊन या सगळ्यांना भेटू शकता, कुठेही खाऊ घालू शकता, काही करू शकता पण हे घर माझं एकच घर आहे आणि मी असं नाही जगू शकत तर हे त्यामुळे आपण कमी कमी करूया. '.रेणुका म्हणाल्या, 'तर मग ते म्हणाले अरे आधीच का नाही सांगितलस. तर हे जे असत ना की अनेकदा आपण एक्सपेक्ट करतो की अरे तुम्हाला दिसलं नाही का? की तुम्ही ओळखल नाहीत का? तर नसेल ओळखलं त्यांनी. तुम्हाला ते महत्वाचं आहे ना तुम्ही सांगा ना. खूप रिलेशनशिप मध्ये हेच होतं की सांगणं तो संवादच नसतो. तुला पण तुला कळायला पाहिजे इतके दिवस बघतोस तुम्हाला, माझ मन समजून घे. नाही होत तसं. मी अनेकदा त्यांना चिडवते पण मी म्हटलं की कोणीतरी अशी तुम्हाला तुमच्या गावाकडची वगैरे मिळाली अस तर तिने काय सेवा केली, असं दिवस रात्र तर. पण ते म्हणाले नाही मी जगू शकलो नसतो कुठल्याही दुसऱ्या स्त्री बरोबर.' . माझ्या प्रेमाला... होणाऱ्या नवऱ्याने प्राजक्ताला दिल्या वाढदिवसाच्या हटके शुभेच्छा; म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.