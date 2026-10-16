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‘दार उघडलं की, वाट बघणारं कोणी नसतं’ रेशम टिपणीस यांचा एकटेपणावर भाष्य करणारा Video Viral, म्हणाल्या... 'आयुष्यात आता कोणीतरी हवंय'

RESHAM TIPNIS VIRAL VIDEO ABOUT LONELINESS: अभिनेत्री रेशम टिपणीस यांनी इन्स्टाग्राम व्हिडिओत एकटेपणाची भावना व्यक्त केली. घरी वाट पाहणारी आणि मनमोकळ्या गप्पा मारणारी व्यक्ती आयुष्यात हवी असल्याचं त्या म्हणाल्या. त्यांच्या व्हिडिओची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे.
RESHAM TIPNIS VIRAL VIDEO

RESHAM TIPNIS VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RESHAM TIPNIS LOOKING FOR A LIFE PARTNER: लोकप्रिय अभिनेत्री रेशम टिपणीस यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यानी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्या सोशल मीडियावर सुद्धा सक्रीय असतात. अशातच आता रेशम यांच्या एका पोस्टने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. त्यात त्यांनी एकटेपणाची भावना व्यक्त केलीय.

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