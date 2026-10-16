‘दार उघडलं की, वाट बघणारं कोणी नसतं’ रेशम टिपणीस यांचा एकटेपणावर भाष्य करणारा Video Viral, म्हणाल्या... 'आयुष्यात आता कोणीतरी हवंय'

RESHAM TIPNIS LOOKING FOR A LIFE PARTNER: लोकप्रिय अभिनेत्री रेशम टिपणीस यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यानी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्या सोशल मीडियावर सुद्धा सक्रीय असतात. अशातच आता रेशम यांच्या एका पोस्टने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. त्यात त्यांनी एकटेपणाची भावना व्यक्त केलीय. .इन्स्टाग्रामर व्हिडिओ शेअर करत रेशम टिपणीस म्हणाल्या, 'हाय मित्रांनो, तुम्ही सगळे कसे आहात. मला सगळ्यांना काहीतरी सांगायचं आहे. मी पहिल्यापासून एक स्वावलंबी आणि सशक्त स्त्री आहे. मी अनेक वेळा धडपडले, पडले, परत स्वत:ला सांभाळलं आणि पुन्हा कामाला लागले. पण आता मला काहीतरी वेगळं वाटतय. मी जेव्हा काम संपवून घरी येते आणि दार उघडते तर माझी वाट पाहणारं कोणी नसतं. म्हणजे आता असं वाटतय की, कोणीतरी असं असायला पाहिजे ज्याच्यासोबत मी बोलेल, जो बेल वाजवल्यानंतर दार उघडेल आणि मला घठ्ठ मिठी मारेल. एक कप कॉफी सुद्धा देईल.'.'माझा दिवस कसा गेला याबद्दल मी त्याच्यासोबत मस्त गप्पा मारेल. तसंच माझं काहीही बोलणं असो तो शांतपणे ऐकत बसेल. समजून घेईल, असा कोणीतरी आता आयुष्यात हवा आहे. त्यामुळे मी आता माझ्या श्रीमानच्या शोधात आहे, सगळ्यांनी मला शुभेच्छा द्या की, कोणीतरी मला असा मिळेल.' असं रेशम यांनी म्हटलय. .दरम्यान हा व्हिडिओ शेअर करत त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'कधी कधी आयुष्यात असं कोणीतरी सोबत असावं वाटतं. आता मी नवी सुरुवात व्हावी याची वाट पाहतेय' असं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्या नक्की लग्नासाठी मुलगा शोधताय की, नवीन कोणती मालिका आहे? याबाबत प्रेक्षकांना मनात संभ्रम निर्माण झालाय. .'जरा देखो सजन बेईमान भँवरा कैसे मुस्काये' ऐश्वर्या नारकर आणि तितीक्षा तावडेचा धमाकेदार डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.