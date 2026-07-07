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लग्नानंतर पहिल्यांदाच पडद्यावर एकत्र दिसणार रिचा-अली; सोशल मीडियावर पोस्ट करत केली नव्या चित्रपटाची घोषणा

Richa Chadha and Ali Fazal Announce First Film Together After Marriage: लग्नानंतर पहिल्यांदाच रिचा चढ्ढा आणि अली फजल मुख्य भूमिकेत एकत्र झळकणार असून, सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी नव्या चित्रपटाची घोषणा केली आहे.
Richa Chadha and Ali Fazal Reveal New Movie

Richa Chadha and Ali Fazal Reveal New Movie

sakal

Anushka Tapshalkar
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Richa Chadha and Ali Fazal Reveal New Movie: बॉलीवूडचे लीवूडचे लोकप्रिय आणि खऱ्या आयुष्यातील जोडपे अली फजल आणि रिचा चड्डा या जोडीने सुपरहिट 'फुकरे' फ्रँचायझीमध्ये एकत्र काम केले असले, तरी दोघांचीही मुख्य भूमिका असलेला चित्रपट लवकरच रसिकांच्या भेटीला येणार आहे.

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