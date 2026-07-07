लग्नानंतर पहिल्यांदाच पडद्यावर एकत्र दिसणार रिचा-अली; सोशल मीडियावर पोस्ट करत केली नव्या चित्रपटाची घोषणा

Richa Chadha and Ali Fazal Reveal New Movie: बॉलीवूडचे लीवूडचे लोकप्रिय आणि खऱ्या आयुष्यातील जोडपे अली फजल आणि रिचा चड्डा या जोडीने सुपरहिट 'फुकरे' फ्रँचायझीमध्ये एकत्र काम केले असले, तरी दोघांचीही मुख्य भूमिका असलेला चित्रपट लवकरच रसिकांच्या भेटीला येणार आहे..'सीनवर्क प्रॉडक्शन्स' आणि 'गिरीराज प्रॉडक्शन्स' यांच्या संयुक्त विद्यमाने या चित्रपटाची निर्मिती केली जात आहे. यात अभिनेते कुमुद मिश्रादेखील एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत. शशी वर्मा चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार आहेत. हा चित्रपट एप्रिल २०२७ मध्ये चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्याचे नियोजन निर्मात्यांनी केले आहे. खन्या आयुष्यात विवाहबद्ध झाल्यानंतर आता मोठ्या पडद्यावर ही जोडी मुख्य भूमिकेत प्रेक्षकांचे कितपत मनोरंजन करते, हे पाहणे कमालीचे ठरेल..श्रेया घोषालच्या आवाजात कल्याणी गाण्याचं रिमेक, रिलीज होताच सोशल मीडिया ट्रेंडवर.या चित्रपटाची कथा आणि इतर कलाकारांविषयी अद्याप फारशी माहिती समोर आलेली नसली, तरी निर्मात्यांनी या प्रकल्पाबाबतची घोषणा करताच सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे रिचा आणि अली यांची पडद्यावरील नैसर्गिक केमिस्ट्री ही या चित्रपटाचे प्रमुख आकर्षण ठरण्याची शक्यता आहे..रिचा चढ्ढा आणि अली फजल यांनी २०२२ मध्ये लग्न केलं असून, दोघेही आपल्या दमदार अभिनयासाठी ओळखले जातात. वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारून त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे लग्नानंतर मुख्य भूमिकेत एकत्र येणारा त्यांचा हा पहिलाच चित्रपट असल्याने चाहत्यांसह चित्रपटसृष्टीच्याही नजरा या प्रकल्पाकडे लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.