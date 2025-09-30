"नवरा माझ्या नणंदेबरोबर झोपायचा..." कुमार सानूंच्या Ex पत्नीचे धक्कादायक खुलासे "माझे सासरे.."

Entertainment News : बॉलिवूडमधील सुप्रसिद्ध गायक कुमार सानू यांचं वैयक्तिक आयुष्य कायमच वादग्रस्त ठरलं आहे. त्यांची पहिली रीटा भट्टाचार्यने नुकतीच मुलाखत दिली. यावेळी तिने कुमार सानू आणि त्यांच्या घरच्यांबद्दल धक्कादायक खुलासे केले. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .रीटा यांनी फिल्म विंडो या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी कुमार सानू यांच्या कुटूंबातच बहुविवाहाची पद्धत असल्याचा खुलासा केला. त्यांच्या सगळ्या भावंडांनीच इतकंच नाही तर कुमार यांच्या वडिलांनीही म्हातारपणात लग्न केल्याचा धक्कादायक खुलासा केला. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. ."कुमार सानू माझ्याशी उद्धटपणे बोलायचे. त्यांना पाच भाऊ आणि बहिणी आहेत. प्रत्येकाची स्वतःची वेगळी गोष्ट आहे. त्यांच्या वडिलांनी उतारवयात पुन्हा लग्न केले. ते स्वतःच्या पहिल्या बायकोसमोर म्हणजेच कुमार यांच्या आईसमोरच तयार होऊन त्यांच्या नव्या बायकोला रोज भेटायला जायचे. ती त्यांच्या घराची रीत होती."."कुमार सानू यांची लग्न झालेली बहीण जी आता 45 वर्षांची असेल तिची तीन मुलं आहेत. तिच्या मुलाचं लग्न मी लावून दिलं. तिला नातूही झाला. पण ती बाई तिन्ही मुलांना सोडून तिच्या बॉयफ्रेंडला घेऊन माझ्या घरी आली होती. मी सानू यांना म्हणाले होते की त्यांचं आयुष्य खराब करू नका पण ती मात्र खुश होती कारण त्यांनाही तेच करायचं होतं. माझी नणंद माझ्या नवऱ्यासोबत झोपायची, जागायची, खायची आणि त्यांची रासलीला सुरु असायची. "."माझी सासू खूप चांगली होती पण ती तिच्या नवऱ्यामुळं सतत रडायची. माझ्या धाकट्या जावेचा मृत्यू खूप वाईट झाला. सानूचा भाऊ चंदनने त्याच्या बायकोला सोडलं आणि तो दुसरीसोबत लग्न करण्यासाठी निघून गेला. मोठ्या भावानेही तसंच केलं. त्या कुटुंबात कोणाचाच घटस्फोट झाला नव्हता. मी त्यांच्या कुटूंबात पहिली व्यक्ती आहे जिचा घटस्फोट झाला आहे. सगळे असेच राहतात त्यांना काहीच अडचण नसते. ही परंपरा चालू असल्यासारखे वागतात. पण याचा त्रास मुलांना होतो.".तर कुमार सानू यांच्या पुतणीबद्दल खुलासा करताना ती म्हणाली की,"मी काहीच दिवसांपूर्वी माझ्या मोठ्या दिराच्या मुलीला भेटले. तिला पाच मुलं आहेत आणि त्यांचे वडील वेगवेगळे आहेत. म्हणजे पाच पुरुष आहेत. ही आहे कुमार सानूची गोष्ट. या मुलीला घेऊन ते मुंबईत आले होते त्यानंतर ती मुलगी कुमार यांच्या ड्रायव्हरबरोबर पळून गेली. त्यानंतर तिला बाळ झालं. मग ती कोलकतामध्ये गेली. ती मुलगी पाच मुलांची आई आहे. तिची मोठी मुलगी 25 वर्षांची आहे तर सगळ्यात लहान 5 वर्षांची आहे. कुमार सानूच्या घरात ही संस्कृती आहे. त्या मुलीच्या छोट्या बहिणीचीही हीच अवस्था आहे. तिला तीन मुलं आहेत आणि तिघांचे तीन वेगवेगळे वडील.".अरे हा लव्ह ट्रँगल नाही तर घोस्ट ट्रँगल ! 'बेटर-हाफची लव्हस्टोरी'चा भन्नाट ट्रेलर प्रदर्शित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.