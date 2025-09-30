Premier

"नवरा माझ्या नणंदेबरोबर झोपायचा..." कुमार सानूंच्या Ex पत्नीचे धक्कादायक खुलासे "माझे सासरे.."

Ex Wife Rita Bhattacharya Allegations On Kumar Sanu & His Family : गायक कुमार सानू यांची पूर्वाश्रमीची पत्नी रीटा भट्टाचार्यने एक्स पती आणि सासरच्यांबाबत गंभीर आणि धक्कादायक खुलासे केले.
"नवरा माझ्या नणंदेबरोबर झोपायचा..." कुमार सानूंच्या Ex पत्नीचे धक्कादायक खुलासे "माझे सासरे.."
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बॉलिवूडमधील सुप्रसिद्ध गायक कुमार सानू यांचं वैयक्तिक आयुष्य कायमच वादग्रस्त ठरलं आहे. त्यांची पहिली रीटा भट्टाचार्यने नुकतीच मुलाखत दिली. यावेळी तिने कुमार सानू आणि त्यांच्या घरच्यांबद्दल धक्कादायक खुलासे केले. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
singer
Entertainment news
Entertainment Field
playback singer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com