मी दारू पीत नाही... अखेर रितेश देशमुखने 'त्या' व्हायरल व्हिडिओवर सोडलं मौन; म्हणाला- ज्याने जा व्हिडिओ टाकला त्याला

बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकलाय. काही दिवसांपूर्वी त्याचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने १०० कोटींच्या वर कमाई केली. मात्र या सिनेमाच्या सक्सेस पार्टीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ज्यात रितेश महाराजांचं चित्र असलेला टी शर्ट घालून पार्टीत नाचत होता. त्याने पार्टीत मद्यपान केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलेलं. हा महाराजांचा अपमान आहे असं म्हंटल गेलं. आता अखेर प्रकारांना वाढताना पाहून अभिनेत्याने या व्हिडिओवर स्पष्टीकरण दिलंय. मी कधीही मद्यपान करत नाही असं तो म्हणालाय. .रितेशने स्टोरी शेअर करत लिहिलं, 'नमस्कार, नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाला प्रेक्षकांनी दिलेल्या अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. या सिनेमाच्या यशाच्या आनंदानिमित्त आमच्या संपूर्ण टीमने एक छोटेखानी आनंदोत्सव आयोजित केला होता. त्यानंतर माझा एक व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. एक शिवप्रेमी या नात्यानं मी याचं स्पष्टीकरण देणं माझं कर्तव्य मानतो.'.'मी नम्रपणे स्पष्ट करू इच्छितो की, छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा असलेला टी-शर्ट परिधान करून आनंद साजरा करण्यामागे त्यांचा अवमान करण्याचा माझा किंचितही हेतू नव्हता. तो टी-शर्ट मी चित्रपटाच्या प्रचारादरम्यान वापरत होतो. त्या दिवशीही मी प्रचारकार्य पूर्ण करून थेट कार्यक्रमात सहभागी झालो असल्याने टी-शर्ट बदलणं राहून गेलं. तसेच, माझ्याबाबत समाजमाध्यमांवर होत असलेल्या काही दाव्यांविषयीही स्पष्ट करू इच्छितो की, मी आजवर कधीही मद्यपान केलेले नाही आणि भविष्यातही करणार नाही. त्यामुळे या संदर्भातील कोणतेही आरोप वस्तुस्थितीला धरून नाहीत.'.'विशेष म्हणजे, हा व्हिडिओ चित्रित करणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित कार्यक्रमाचं निमंत्रणदेखील देण्यात आलेलं नव्हतं. या कार्यक्रमाचं आयोजन ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटासाठी साडेतीन वर्षे अथक परिश्रम घेतलेल्या, कॅमेरामागील आणि कॅमेरासमोरील सर्व कलावंत व सहकाऱ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी करण्यात आलं होतं. तथापि, माझ्या त्या कृतीमुळे कुणाच्याही भावना दुखावल्या गेल्या असतील, तर एक शिवप्रेमी म्हणून मी मनःपूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतो.'.'छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सर्वांच्या श्रद्धेचे, प्रेरणेचे आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक आहेत. त्यांच्याविषयी माझ्या मनात अत्यंत आदर, प्रेम आणि निष्ठा आहे. ही भावना आजही तितकीच दृढ आहे आणि कायम राहील. जय शिवराय! आपला, रितेश विलासराव देशमुख.' .लोक म्हणतात की मुलं पटापट मोठी होतात पण... मुलगा विहानला कसा वाढवणार आहे विकी कौशल; म्हणतो- आधी मला वाटायचं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.