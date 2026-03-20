स्टार प्रवाहच्या 'या' अभिनेत्याला रितेशनं केला स्वत:हून फोन, आनंद व्यक्त करत म्हणाला...'रितेश सरांचा स्वत:हून फोन आला आणि...'

RITEISH DESHMUKH'S GESTURE WINS HEARTS: मराठीसह बॉलिवूड विश्वात आपल्या अभिनयातून स्वत:ची ओळख निर्माण करणार अभिनेता रितेश देशमुख याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. अभिनयासह तो उत्तम दिग्दर्शन सुद्धा करतो. अशातच गेल्या काही दिवसापासून रितेश 'राजा शिवाजी' या सिनेमामुळे चर्चेत आलाय. या सिनेमात अनेक दिग्गज कलाकार पहायला मिळणार असून सिनेमात रितेश देशमुखनं स्वत: दिग्दर्शन केलय. .दरम्यान आता 'राजा शिवाजी' या सिनेमात मराठी मालिका विश्वातील अभिनेत्याची वर्णी लागली आहे. स्टार प्रवाहवरील 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' या मालिकेतून अभिनेता कपिल होनराव 'राजा शिवाजी' या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. दरम्यान त्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर रितेशनं स्वत: फोन केल्याचं सांगितलय. . तो म्हणाला की, 'मी रितेश सरांसोबत वर्षभर काम केलंय. परंतु मी त्यांना कधीच नंबर मागितला नव्हता. मी माझं काम करायचो आणि घरी यायचो. मला खुप वेळा वाटलं की, नंबर मागूया. पण कधीच हिंमत झाली नाही. परंतु गुढीपाडव्याच्या दिवशी रितेश सरांचा स्वत:हून फोन आला. ते खरंच सुपरस्टार असल्याचं म्हणत' त्याने इन्टाग्रामवर काही स्क्रीनशॉट शेअर केलेत. .पुढे त्याने सांगितलं की, 'रितेश सरांचा स्वत:हून फोन येणं माझ्यासाठी खुप भारी गोष्ट होती. तसंच त्याचा ड्रीम प्रोजेक्ट राजा शिवाजी सिनेमाचा एक भाग आहे. मला या सिनेमात काम केल्याचा खुप अभिमान आहे. येत्या १ मे रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.'.दरम्यान रितेशच्या राजा शिवाजी सिनेमाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झालाय. या सिनेमात जेनिलाय देशमुख, संजय दत्त, विद्या बालन, जितेंद्र जोशी, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर , महेश मांजरेकर हे कलाकार पहायला मिळणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर सिनेमाचा टीझर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.