स्वराज्यासाठी लागतो तो विद्रोह ! रितेश देशमुखच्या बहुप्रतीक्षित 'राजा शिवाजी' सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज; प्रेक्षक म्हणाले.

Marathi Entertainment News : रितेश देशमुख दिग्दर्शित बहुप्रतीक्षित राजा शिवाजी सिनेमाची चर्चा सगळीकडे आहे. 1 मे 2026 ला महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित असलेल्या या सिनेमाचा ट्रेलर आज 20 एप्रिलला रिलीज करण्यात आला. .या सिनेमाच्या ट्रेलर लाँचला सिनेमातील सगळे प्रमुख कलाकार उपस्थित होते. संजय दत्त, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री पटवर्धन, बोमन इराणी, विद्या बालन, जिनिलिया देशमुख, रितेश देशमुख, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते उपस्थित होते. तर सिनेमाच्या निर्मात्या ज्योती देशपांडेही उपस्थित होत्या. .कसा आहे ट्रेलर ?ट्रेलरची सुरुवात लहानगे शिवबा आणि त्यांचे मोठे बंधू संभाजी यांच्या संवादातून होते. "दादा तो झेंडा कुणाचा आहे ?" असा प्रश्न शिवबा विचारतात. त्यावर संभाजी राजे मुघलांचा असं उत्तर देतात. "मग आपण आपल्या झेंड्याखाली का नाही लढत ?" असा प्रश्न शिवबा विचारतात. त्यावर संभाजी "शिवबा त्यासाठी स्वराज्य लागत." असं उत्तर देतात. त्यावर शिवबा स्वराज्यासाठी काय लागतं ?" असं विचारतात त्यावर संभाजी राजे उत्तर देतात "विद्रोह" शिवबांनी स्वराज्यासाठी केलेली लढाई, संभाजी राजे आणि शहाजींनी मुघल साम्राज्यात राहूनही जपलेला स्वाभिमान, बडी बेगमची कारस्थानं, अफजलखानचा मग्रूरपणा याची झलक ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळते. स्वराज्याची स्थापना ते अफजलखानाचा वध ही गोष्ट या ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळणार आहे. .सचिन खेडेकर शहाजी राजे तर अभिषेक बच्चन संभाजी राजेंच्या भूमिकेत दिसणार आहे. भाग्यश्री राजमाता जिजाऊंच्या भूमिकेत दिसणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची गोष्ट पहिल्यांदाच मराठीबरोबरच हिंदी आणि तेलगू भाषेत भव्य रूपात पाहायला मिळणार आहे. सिनेमातील दमदार संवाद, अक्शन आणि सेटची भव्यता ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळतेय. जिनिलिया सईबाई राणीसाहेबांची भूमिका साकारणार आहे. .सिनेमाच्या ट्रेलरवर प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिक्रिया देत कौतुक केलं आहे. "सुंदर सुंदर सुंदर. टीजरला नाव ठेवणाऱ्यांनो हा ट्रेलर पाहून घ्या कारण चित्रपट ब्लॉकबस्टर होणार आहे","हा ट्रेलर पाहताना फक्त अभिमान नाही… डोळ्यात नकळत पाणी येतं ","दादा, एकच हृदय आहे रे ते पण किती वेळा जिंकणार तू. खूप अप्रतिम ट्रेलर आहे हा आणि सर्व कलाकारांचे काम किती भारी आणि जबरदस्त वाटत आहे. ","टीझर ला नावं ठेवणाऱ्यांची बोलती बंद.. फक्त ट्रेलर बघून अंगावर शहारे आणि डोळ्यात पाणी .. मोठ्या पडद्यावर स्वराज्याचं धनी येत आहेत..!! छत्रपती शिवाजी महाराज कि जय!! ","छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय भवानी, जय शिवाजी.... जबरदस्त ट्रेलर " अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत.