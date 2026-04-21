'सिनेमा त्यांच्या आठवणीसाठी…' म्हणताच डोळे पाणावले! वडिल विलासराव देशमुख यांच्या आठवणीत रितेश देशमुख झाला भावूक

RITEISH DESHMUKH REMEMBERS FATHER: मुंबईत 'राजा शिवाजी' सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा पार पडला. यावेळी अनेक सेलिब्रिटी भावूक झाले होते. अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलीया देशमूख यांना सुद्धा अश्रू अनावर झालेलं पहायला मिळालं. यावेळी रितेशनं एक निर्माती म्णून जिनिलियाचं कौतूक केलंय. 'ती नसती तर हा सिनेमा बनवणं शक्य नव्हतं' असं तो म्हणाला. त्याचं बोलणं ऐकताच जिनिलियाला अश्रू अनावर झाले..या ट्रेलर लॉन्च सोहळ्याला संजय दत्त,अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, विद्या बालन, महेश मांजरेकरसह अनेक कलाकार उपस्थित होते. दरम्यान सोहळ्यात रितेश आणि जेनिलाय यांनी सगळ्या कलाकारांचं तोंड भरून कौतूक केलं. जिनिलियानं सर्वांना वाकून हात जोडत 'तुम्ही नसता तर हे शक्य नव्हतं' असं म्हटलं. तर रितेशनं सर्व कलाकारांचे आभार मानले. .दरम्यान या कार्यक्रमात वडिल विलासराव देशमुख यांच्या आठवणीत रितेश भावूक झाल्याचंही पहायला मिळालं. तो म्हणाला की, 'मी संजू सरांना भेटायला गेलेलो त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, तुमच्या वडिलांचे आणि माझ्या वडिलांचे खुप चांगले संबंध होते. त्यामुळे हा सिनेमा त्यांच्या आठवणीसाठी करा. मला ही त्यांची गोष्ट मनाला खूप भावली.' असं म्हणताना रितेशसह जिनिलिया सुद्धा भावूक झालेलं पहायला मिळालं..दरम्यान राजा शिवाजी हा सिनेमा १ मे २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात रितेश देशमुख शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तर संजय दत्त अफजल खानच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. अभिषेक बच्चन संभाजी महाराजांच्या भूमिकेत झळकणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे.