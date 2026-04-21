'सिनेमा त्यांच्या आठवणीसाठी…' म्हणताच डोळे पाणावले! वडिल विलासराव देशमुख यांच्या आठवणीत रितेश देशमुख झाला भावूक

RITEISH DESHMUKH GETS EMOTIONAL REMEMBERING VILASRAO DESHMUKH: मुंबईत पार पडलेल्या राजा शिवाजी ट्रेलर लॉन्च सोहळ्यात रितेश देशमुख वडील विलासराव देशमुख यांच्या आठवणीत भावूक झाला. त्याने जेनिलियाचे कौतुक करताच तिलाही अश्रू अनावर झाले. कार्यक्रमातील हा भावनिक क्षण सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
RITEISH DESHMUKH REMEMBERS FATHER

RITEISH DESHMUKH REMEMBERS FATHER

RITEISH DESHMUKH REMEMBERS FATHER: मुंबईत 'राजा शिवाजी' सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा पार पडला. यावेळी अनेक सेलिब्रिटी भावूक झाले होते. अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलीया देशमूख यांना सुद्धा अश्रू अनावर झालेलं पहायला मिळालं. यावेळी रितेशनं एक निर्माती म्हणून जिनिलियाचं कौतूक केलंय. 'ती नसती तर हा सिनेमा बनवणं शक्य नव्हतं' असं तो म्हणाला. त्याचं बोलणं ऐकताच जिनिलियाला अश्रू अनावर झाले.

