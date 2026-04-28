एसटीचे ‘ब्रँड अॅम्बेसेडर’ होण्यासाठी रितेश जिनिलियाने किती मानधन घेतलं? परिवहन मंत्र्यांनीच सांगितला आकडा

रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख हे महाराष्ट्राचे दादा वहिनी आहेत. त्यांनी आपल्या अभिनयासोबतच आपल्या वागण्यानेदेखील सगळ्यांची मनं जिंकलीयेत. त्यांना एकत्र पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुर असतात. 'वेड' या चित्रपटातून जिनिलियाने देखील मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. ते पॉवर कपल म्हणून लोकप्रिय आहेत. याच लोकप्रियतेमुळे काही दिवसांपूर्वीच त्यांना एसटीने ब्रँड अॅम्बेसेडर बनवलं. महाराष्ट्र राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी ही घोषणा केली मात्र यासाठी त्यांनी किती फी घेतली ठाऊक आहे का?.राज्यात सध्या मराठी भाषा आणि अमराठी चालक असा वाद उफाळला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी झी २४ तासला मुलाखत दिली. यात त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी लालपरीच्या प्रचारासाठी रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख यांची निवड केल्याचं सांगितलं. त्यांना ब्रँड अॅम्बेसेडर बनवण्यात आल्याचंही सांगितलं. याच मुलाखतीत त्यांनी रितेश आणि जिनिलिया यांनी यासाठी किती मानधन घेतलं याबद्दल सांगितलं. .रितेश आणि जिनिलिया यांनी लालपरीच्या प्रचारासाठी एक रुपयाही घेतलेला नाही. त्यांनी नि:स्वार्थीपणे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्या दोघांनीही मानधन घेण्यास नकार दिला अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली. याच मुलाखतीत रितेशने आपल्या वडिलांसोबत केलेल्या पहिल्या एसटी प्रवासाची सांगितलेली आठवणही त्यांनी सांगितली. रितेशचे वडील विलासराव देशमुख हेही परिवहन मंत्री राहिले होते. रितेशचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट १ मे रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.