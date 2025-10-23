रितेश जेनिलियाची यंदाची दिवाळी लातूरमध्ये नाहीतर मुंबईत, नवऱ्याने मुलासोबत स्वत: केल बायकोचं औक्षण

अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांच्या जोडीचे लाखो चाहते आहेत. नेहमीच दोघांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. दोघांचं प्रेम व्यक्त करताना व्हिडिओ नेहमीच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच आता देशमुख कुटुंबियांनी मोठ्या थाटामाटात दिवाळी सण साजरा केला. परंतु यंदाची दिवाळी त्यांनी लातूरमध्ये साजरी न करता मुंबईत केलीय. रितेशने सोशल मीडियावर दिवाळीचा खास व्हिडिओ सुद्धा शेअर केलाय..रितेश जेनिलिया दिवाळीला लातूरमध्ये गेले नसल्यानं अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला. परंतु रितेश सध्या त्याचा आगामी सिनेमा 'राजा शिवाजी' याच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे. दिवाळीनिमित्त केल्या जाणाऱ्या मेजवनीसाठी म्हणजेच दिवाळी लंचला उपस्थित नव्हता. यावेळी रितेशच्या मुलानं सेटवर एक खास पत्र पाठवलं होतं. त्यावेळी रितेशच्या मुलांनी वडिलांच्या नव्या चित्रपटासाठी शुभेच्छा दिल्या आहे..दरम्यान दिवाळी पाडव्यानिमित्त रितेशने रितेशनं मुंबईतील घरी दिवाळी साजरी केली. यावेळी रितेशची दोन मुलं रियान-राहील आणि पत्नी जेनिलियासोबत खास दिवाळीचे क्षण साजरे केले. यावेळी रितेशनं स्वत:च्या हाताने मुलांना उटणं लागलं. यावेळी चौघे छान तयार झाले होते. तसंच रियान आणि राहील यांनी रांगोळी सुद्धा काढली. त्यानंतर जेनिलियानं तिघांचं औक्षण केलं. त्यानंतर खास पद्धतीने रितेशने आणि त्यांच्या मुलाने जेनिलियाचंही औक्षण केलं होतं. .या सगळ्याचा रितेशचे सोशल मीडियावर छान व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओला त्याने सुख कळले हे गाणं वापरलं आहे. तसंच त्याने सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देत कॅप्शनमध्ये म्हटल की, 'दरवर्षी लातूरमध्ये बाभळगाव या आमच्या गावात कुटुंबासोबत साजरी केली जाते. परंतु यंदा राजा शिवाजी या चित्रपटामध्ये मी व्यस्त असल्यानं तिथं जाण्याची संधी मिळाली नाही. परंतु आम्ही आमच्या परंपरा कायम ठेऊ, तुम्हाला दिवाळी पाडव्याच्या शुभेच्छा!'.रितेशने शेअर केलेल्या व्हिडिओ नेटकऱ्यांनी भरपूर पंसदी दाखवली आहे. तसंच त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत. यावेळी रितेशच्या व्हिडिओला सुनील शेट्टी, जितेंद्र जोशी, राहुल देव, अमृता खानविलकर यांनी कमेंट्स करत कौतूक केलय. .सुकन्या मोने, प्रार्थना बेहेरेची नवी मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, ‘बाईपण जिंदाबाद’मालिकेतून स्त्रीत्वाचा उत्सव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.