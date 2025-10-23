Premier

रितेश जेनिलियाची यंदाची दिवाळी लातूरमध्ये नाहीतर मुंबईत, नवऱ्याने मुलासोबत स्वत: केल बायकोचं औक्षण

Riteish Deshmukh’s Heartwarming Diwali Video: अभिनेता रितेश देशमुखने दिवाळी पाडव्यानिमित्त त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक खास व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने पत्नी जेनिलियाला औक्षण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय.
Apurva Kulkarni
अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांच्या जोडीचे लाखो चाहते आहेत. नेहमीच दोघांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. दोघांचं प्रेम व्यक्त करताना व्हिडिओ नेहमीच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच आता देशमुख कुटुंबियांनी मोठ्या थाटामाटात दिवाळी सण साजरा केला. परंतु यंदाची दिवाळी त्यांनी लातूरमध्ये साजरी न करता मुंबईत केलीय. रितेशने सोशल मीडियावर दिवाळीचा खास व्हिडिओ सुद्धा शेअर केलाय.

