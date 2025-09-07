Premier

'लोकांना वाटणारी केमिस्ट्री आमच्यासाठी...' जेनिलियाचा फोटो पोस्ट करत रितेशनं व्यक्त केलं प्रेम, म्हणाला...

Riteish Deshmukh Calls Genelia His “Laughter Partner” | Romantic Instagram Post Goes Viral: बॉलीवूड कपल रितेश देशमुख आणि जेनिलियाचा नवीन फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. रितेशनं ‘केमिस्ट्री नव्हे, आमच्यासाठी हास्य’ असं खास कॅप्शन देत पत्नी जेनिलियाबद्दल प्रेम व्यक्त केलं.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 रितेश देशमुख आणि जेनिलियाचा नवीन फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल.

2 रितेशनं खास कॅप्शन देत जेनिलियाबद्दल प्रेम व्यक्त केलं.

3 चाहत्यांसह सेलिब्रिटींकडूनही दोघांच्या नात्याचं कौतुक.

viral
Actor
actress
riteish deshmukh
genelia d'souza deshmukh
instagram post

