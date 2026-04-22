'गार वारा अन् एसटीतील खिडकीजवळची सीट…' ब्रॅण्ड ॲम्बेसिडर झाल्यावर रितेश झाला भावूक, वडिल विलासराव देशमुखांची आठवण काढत म्हणाला...

RITEISH DESHMUKH EMOTIONAL SPEECH ABOUT VILASRAO DESHMUKH ST BUS MEMORIES: अभिनेते रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलीया देशमुख हे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (एसटीचे) ब्रँड अॅम्बेसिडर झाले आहे. जेव्हा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून त्यांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली, त्यावेळी रितेशनं वडिल विलासराव देशमुख यांची एक आठवण शेअर केली. .रितेश कार्यक्रमात बोलताना म्हणाला की, 'माझी आणि जिनिलीयाची लालपरीच्या ब्रॅण्ड अम्बेसिडरपदी नियुक्ती झाली त्याबद्दल मी प्रताप सरनाईक यांचे आभार मानतो. मी लहानपणी वडिलांसोबत लालपरीनं खुप प्रवास केला आहे. माझे वडिल जास्त एसटीनं फिरले आहे. त्यांनी परिवहन खातं सुद्धा सांभाळलं आहे. लालपरी ही लहापणी माझ्या आयुष्याचा एक भाग होती. त्याच लालपरीचा ब्रॅण्ड अम्बेसिडर झालो याचा मला अभिमान आहे. माझं आणि जिनिलीयाचं जे कार्य सहकार्य लागेल ते करायला आम्ही तयार आहोत.'.पुढे रितेश याने वडिल विलासराव देशमुख यांची एक आठवण सांगताना म्हणाला की,'पुणे, लातूर भागात साहेब (विलासराव देशमुख) जायचे. त्यावेळी ते मला नेहमी कसं दोरी ओढतात, पैसे कसे द्यायचे याबद्दल सांगायचे. तो प्रवास आम्हीही त्यांच्यासोबत केला होता. बेळगावमध्ये त्यांचा एक अजूनही फोटो आहे. ज्यात ते एसटीमध्ये बसले आहेत आणि त्यांचे बाहेरून फोटो काढला आहे. एसटीमध्ये खिडकीजवळची सीट ही त्यांची आवडती जागा होती. ते म्हणायचे की, खिडकीजवळ बसलो की, वारा मस्त येऊन झोप लागते.'.यावेळी मीडियाने रितेशला प्रश्न केला की, 'याआधी जे लालपरीचे अॅम्बेसिडर झाले ते कधीच एसटीनं प्रवास करताना दिसले नाहीत. तुम्ही करणार का? त्यावर रितेशनं उत्तर दिलं की, 'आपण दोघे एकत्र मिळून प्रवास करु' त्यानंतर रितेशला विचारण्यात आलं की, 'जिनिलीयसोबत जोडीन प्रवास करणार का?' रितेश म्हणाला... 'काहीच हरकत नाही, आम्ही दोघे जोडीनं प्रवास करु.'.