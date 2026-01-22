'अहान शेट्टीने कमेंट केली तरच मी...' रितेशने मजेशीर व्हिडिओ शेअर करत ठेवली अट, म्हणाला...

Ahan Shetty Comment Trend Goes Viral: सध्या सगळीकडे 'बॉर्डर २' या सिनेमाची चर्चा रंगताना पाहायला मिळत आहे. 'बॉर्डर २' या सिनेमात अभिनेता अहान शेट्टीच्या महत्त्वाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. अशाच अहानच्या नावाचा एक ट्रेड सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या ट्रेंडमध्ये 'अहान शेट्टीनं कमेंट केली तर मी सिनेमा पहायला जाईल' किंवा 'जर अहानने कमेंट केली मी २ वेळा बॉर्डर पाहिन' अशा रिल्स सोशल मीडियावर व्हायरल होताय. .रितेशच्या रीलमध्ये नक्की काय?दरम्यान आता या ट्रेंडमध्ये अभिनेता रितेश देशमुख याने देखील एक रील शेअर केलेय. रितेश नेहमीच सोशल मीडियावर नवनवीन ट्रेंड फॉलो करताना पहायला मिळतो. अशातच त्याने या नवीन ट्रेंडवर रील बनवलं आहे. रीलमध्ये रितेश गाडीतून प्रवास करताना दिसत आहे. तसंच वेगवेगळे हावभाव करताना पहायला मिळतोय. व्हिडिओ शेअर करत त्याने कॅप्शनमध्ये लिहंल की, 'माझ्या रीलवर मी अहान शेट्टीच्या कमेंट्सची वाट बघतोय. अहाननं कमेंट केली तर मी लगेच बॉर्डर २ चं तिकीट बुक करेन... अहान लवकर कमेंट कर.. मी सिनेमा पाहण्यासाठी उत्सुक आहे.' .रितेशच्या पोस्टवर अहानची कमेंटरितेशच्या या पोस्टवर अहाननं कमेंट करत लिहलं की, 'हाहाहा... खुप प्रेम सर... तुम्ही नेहमीच माझ्या पाठिशी उभे राहतात. तुम्ही दिलेला आधार मी कायम लक्षात ठेवेन. मनापासून धन्यवाद सर' अशी कमेंट अहान करताच रितेशनं त्याला प्रतिक्रिया दिलीय. रितेशनं लिहलं की, 'आता लगेचच तिकीट बुक करतोय. माझ्या छोट्या भावाला खुप प्रेम, लवकरच ब्लॉकबस्टर सिनेमा येतोय.'.ट्रेडला सुरुवात कशी झाली?दरम्यान एएनआलला दिलेल्या मुलाखतीत या ट्रेडला सुरुवात झाली. याबद्दल बोलताना अहान म्हणाला की, 'कोणतरी रील बनवली होती की, अहानने कमेंट केली तर मी माझ्या पगारातून मित्रांना सिनेमा दाखवेन. मला ती कमेंट आवडली आणि मी कमेंट केली. आणि म्हणालो....'तुम्ही खर्च करु नका, तुमच्या कुटुंबाचा तिकीटं मी देईन' मग तिथून जे ट्रेडला सुरुवात झाली ती क्रिकेटर के एल राहूल पासून ते रितेश पर्यंत पोहचली. .कधी रिलीज होतोय बार्डर २?दरम्यान बॉर्डर २ हा सिनेमा २३ जानेवारी म्हणेजच उद्या प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमात सनी देओलसह अहान शेट्टी, वरुण धनव, मेधा राणा, मोना सिंग हे कलाकार पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .सायली-अर्जुनची मास्टरमाईंड खेळी, सुमन काकूला सुखरुप घरी आणलं, नागराजचा हात आहे हे कळूनही महिपतवर आळ का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.