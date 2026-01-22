Premier

'अहान शेट्टीने कमेंट केली तरच मी...' रितेशने मजेशीर व्हिडिओ शेअर करत ठेवली अट, म्हणाला...

RITEISH DESHMUKH JOINS AHAN SHETTY COMMENT TREND AHEAD OF BORDER 2: ‘बॉर्डर २’च्या प्रदर्शनाआधी सोशल मीडियावर अहान शेट्टीच्या कमेंट ट्रेंडने जोरदार चर्चा निर्माण केली आहे. या ट्रेंडमध्ये अभिनेता रितेश देशमुखने मजेशीर रील शेअर करत सहभाग घेतला.
RITEISH DESHMUKH JOINS AHAN SHETTY COMMENT TREND AHEAD OF BORDER 2:

RITEISH DESHMUKH JOINS AHAN SHETTY COMMENT TREND AHEAD OF BORDER 2:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Ahan Shetty Comment Trend Goes Viral: सध्या सगळीकडे 'बॉर्डर २' या सिनेमाची चर्चा रंगताना पाहायला मिळत आहे. 'बॉर्डर २' या सिनेमात अभिनेता अहान शेट्टीच्या महत्त्वाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. अशाच अहानच्या नावाचा एक ट्रेड सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या ट्रेंडमध्ये 'अहान शेट्टीनं कमेंट केली तर मी सिनेमा पहायला जाईल' किंवा 'जर अहानने कमेंट केली मी २ वेळा बॉर्डर पाहिन' अशा रिल्स सोशल मीडियावर व्हायरल होताय.

Loading content, please wait...
Ahan Shetty
bollywood
viral
trend
Actor
Actors
riteish deshmukh
viral video
instagram post
insta post
bollywod actor

Related Stories

No stories found.