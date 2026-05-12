रितेश देशमुखने चक्क देव्हाऱ्यात ठेवलीये महाराजांशी संबंधित ती गोष्ट, ऐकून विकी कौशलही झाला भावुक; काय आहे ती वस्तू?

मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा थिएटरपर्यंत येण्यास प्रवृत्त केलं. पहिल्या दिवसापासूनच या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभतोय. मराठीसोबतच हिंदी प्रेक्षकही चित्रपटगृहात गर्दी करतायत. अशातच रितेशने या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यानचा अनुभव सांगितलाय. सोबतच त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलची एक गोष्ट त्याच्या देव्हाऱ्यात ठेवलीये. याबद्दलही त्याने खुलासा केलाय. .काय म्हणाला रितेश?काही दिवसापूर्वीच रितेश देशमुख आणि अभिनेता विकी कौशल यांची भेट झाली. या भेटीदरम्यान रितेश म्हणाला, 'मी शिवनेरीला गेलो होतो. सकाळी ६ वाजता. त्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती होती. मी तिथे फक्त उभा होतो. आमच्या चित्रपटात दाखवलेला जो खोलीचा सीन आहे, त्या खोलीत मी गेलो. तिथे बसलो आणि पाहत होतो… कारण तो सीन आम्ही आधीच शूट केला होता. "मी तिथे बसून फक्त त्या खोलीकडे पाहत होतो आणि विचार करत होतो, आपण हा सीन शूट केला आहे, पण ही तीच खोली आहे, जिथे हा क्षण खरोखर घडला. तिथे थंड हवा वाहत होती आणि माझ्या मनात एकच विचार आला ही तीच हवा आहे, जिने कधीकाळी महाराजांच्या चरणांना स्पर्श केला असेल आणि आज तीच हवा माझ्या कपाळाला स्पर्श करत आहे. तो अनुभव खूपच अविस्मरणीय होता. २०-२३ वर्षांच्या कारकिर्दीत ५०-५५ चित्रपट केले असतील, पण अशी भावना फक्त याच चित्रपटासाठी आली.' .त्यावर विकी कौशल भावुक होत म्हणाला, 'मी तुझ्या भावना पूर्णपणे समजू शकतो. कारण गेल्या वर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीला मी रायगड किल्ल्यावर गेलो होतो. तिथे गेल्यावर त्या क्षणांची पुन्हा कल्पना केल्याशिवाय राहवत नाही. असं वाटत राहतं की त्या काळातील एखादा मातीचा कण अजूनही तिथे असेल.' त्यानंतर रितेशने त्याच्या देव्हाऱ्यात ठेवलेल्या वस्तूबद्दल सांगितलं. .काय आहे ती गोष्ट? रितेशचं पुढचं बोलणं ऐकून विकी चकीत झाला. रितेश म्हणाला, ''राजा शिवाजी'च्या तयारी आणि शुटींगच्या वेळी जेव्हा मी शिवनेरीला गेलो होतो. तेव्हा तेथून काही खास वस्तू घेऊन परत आलो. मी शिवनेरीची माती माझ्यासोबत आणली आहे. मी एक छोटी काचेची बाटली घेऊन गेलो होतो. तिथली माती त्यात भरून आणली. आजही माझ्या देवघरात, देवांच्या बाजूला ती माती ठेवलेली आहे… ज्या भूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला.' हे सांगताना रितेशची भारावला होता.