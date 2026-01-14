'अशीच यशस्वी वाटचाल करो' क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम सिनेमाच्या यशावर रितेश देशमुखची कौतुकाची थाप

Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam box office success मराठी चित्रपटसृष्टीतील आशयप्रधान आणि सामाजिक विषयांवरील चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. यामध्ये 'क्रांतीज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम' हा चित्रपट सध्या तुफान गाजत आहे. या चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवरच्या कमाईत दिवसेंदिवस वाढ होतेय. ही घोडदौड चालू असतानाच अभिनेता रितेश देशमुखनेही आता सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले आहे. .Riteish Deshmukh म्हणाला, 'क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम या चित्रपटाच्या ब्लॉकबस्टर यशाबद्दल संपूर्ण टीमचे मनापासून अभिनंदन, दुसऱ्या आठवड्यातील सिनेमाची कमाई पहिल्या आठवड्यापेक्षा अधिक असल्याचे पाहून खूप आनंद वाटतो. हा चित्रपट पुढील अनेक आठवडे अशीच यशस्वी वाटचाल करो..पुढे चित्रपटाचा दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचे कौतुक करत Riteish Deshmukh म्हणाला, "या यशामागे हेमंत ढोमे याची महत्त्वाची भूमिका आहे. या यशाचा खरे शिल्पकार तोच आहे. त्याला पुढील वाटचालीसाठी अधिक बळ मिळो." त्यांच्या या कौतूकामुळे प्रेक्षकांना अजूनच सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .या चित्रपटात सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, प्राजक्ता कोळी, सायली संजीव, अनंत जोग, निर्मिती सावंत, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांच्या महत्वपूर्ण भूमिका आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन हेमंत ढोमेने केले असून, निर्मिती किती जोग, विराज गवस, उफों काक्षमी आणि अजिंक्य डमाळ यांनी केली आहे..Tharla Tar Mag: ही संक्रात नक्की कोणावर येणार? 'ठरलं तर मग' मालिकेत मोठा खुलासा होणार? जुई गडकरी पोस्ट करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.